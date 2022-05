Una Vita, Mendez muore? Soledad ordina il suo omicidio in ospedale

Le anticipazioni svelano che la domestica mette in atto un altro piano per eliminare definitivamente l’investigatore privato

Nelle recenti puntate di Una Vita, Mendez è stato aggredito ed è finito in ospedale. L’investigatore privato non si è presentato all’incontro con Felipe e questo ha suscitato non poca preoccupazione. Le anticipazioni rivelano che l’avvocato inizia seriamente a preoccuparsi quando nessuno riesce a dargli sue notizie. Si scopre così che ha subito un’aggressione e che si trova in ospedale in gravi condizioni. Felipe non può parlare con lui, ma riesce comunque a scoprire cosa avrebbe dovuto rivelargli durante il loro appuntamento.

Mendez ha chiesto all’Alvarez Hermoso di incontrarsi, in quanto è riuscito a trovare qualcosa di molto importante. Ma non è mai riuscito a confidargli nulla. Intanto, Felipe è occupato con la difesa di Natalia. Quest’ultima è finita in carcere, con l’accusa di essere una spia. L’avvocato è disposto a tutto pur di togliere di prigione la giovane Quesada e sembra non avere alcun dubbio nei suoi confronti. Le indagini sulla morte di Felicia hanno sempre indicato un solo colpevole, ovvero la messicana.

Eppure Felipe crede fermamente che Natalia sia innocente. E in effetti non sbaglia. Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che a uccidere Felicia è stata Soledad! Proprio lei, nelle prossime puntate, tenta di eliminare Mendez. Il motivo? L’ex ispettore di Acacias pare abbia scoperto la verità sull’omicidio. Infatti, Felipe viene a sapere che prima di essere aggredito il suo amico aveva scritto il nome di Soledad.

Ora tutto torna! Mendez si trova in ospedale in gravi condizioni e la domestica dei Bacigalupe ordina a Fausto di ucciderlo. Perché prende questa decisione? Marcos scopre che l’investigatore è vivo e decide di andare a trovarlo. Ora ha bisogno di conoscere, una volta per tutte, cos’è accaduto davvero a Felicia. Soledad viene a conoscenza delle sue intenzioni e chiede a Fausto di uccidere Mendez, prima che sia troppo tardi.

La domestica vuole zittirlo, convinta ormai che lui abbia scoperto la verità. Fortunatamente il suo piano non va a buon fine. In ospedale, il commissario Belda ferma appena in tempo una falsa infermiera pronta a uccidere l’ex ispettore, iniettandogli del veleno.

Il piano di Soledad fallisce e decide di prendere la dinamite che tiene in soffitta. Bisognerà stare attenti alle prossime mosse della domestica, che diventa più pericolosa che mai. Lei porta a termine la missione degli anarchici, devastando Acacias!

Intanto, Felipe continua a portare avanti la difesa di Natalia, con il sostegno di Genoveva e Aurelio. In questa fase, la Salmeron scopre finalmente il motivo per cui la sua amica è tormentata da brutti incubi.