Una Vita, perché Soledad uccise Felicia: Marcos lo scoprirà? Anticipazioni

Perché Soledad in Una Vita ha ucciso Felicia? Le anticipazioni rivelano che arriva un momento in cui la domestica confessa finalmente i motivi che l’hanno portato a commettere questo terribile gesto. Ma Marcos conoscerà mai questa verità dei fatti? Ora la sua attenzione è completamente caduta sui Quesada. A causa anche dei dettagli resi noti da Soledad, il Bacigalupe è convinto che ci sia Natalia dietro l’avvelenamento di Felicia. In realtà, la giovane messicana è estranea a ciò che accadde alla povera ristoratrice di Acacias.

Il recente salto temporale ha fatto scoprire ai telespettatori che Felicia è morta. Da allora si è fatto pesante il mistero intorno alla sua morte. Proprio in questi giorni, Marcos ha ricevuto il risultato dell’autopsia, attraverso il quale ha scoperto che sua moglie era stata avvelenata. A questo punto, ha assunto Aurelio Mendez – ora investigatore privato – per trovare l’assassino. Soledad gioca le sue carte affinché possa far ricadere la colpa dell’omicidio su Natalia e riesce nel suo intento. Infatti, i sospetti piovono tutti su di lei.

Ciò accade nelle prossime puntate, quando Felipe si avvicina a Natalia. Soledad riesce a far sì che Mendez e Marcos sospettino e addossino la colpa sulla Quesada. Ma attenzione perché nei prossimi mesi avviene una svolta: i due capiscono che sono state dette tante bugie in merito all’omicidio e capiscono di aver fatto un errore focalizzandosi sui Quesada.

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Soledad ascolta di nascosto una conversazione di Marcos e Mendez, dalla quale intuisce che potrebbero essere ormai sulle sue tracce. Ormai non le resta tempo per trovare un piano di fuga. In realtà, la domestica ad Acacias deve portare a termine una terribile missione che cambia per sempre la vita dei protagonisti.

Dunque, non scappa dal quartiere spagnolo non appena capisce che Marcos e Mendez stanno cambiando la direzione delle loro indagini. Va precisato che tutto questo accade solo tra qualche tempo, dopo che Natalia subisce non pochi maltrattamenti per via delle accuse che riceve. Ma Marcos scoprirà mai la verità sulla morte di Felicia?

Ebbene sì, il Bacigalupe finalmente scopre che è stata Soledad a ucciderla. Secondo le anticipazioni spagnole, non gli rimane altra scelta che mettere alle strette la sua amante, con lo scopo di farle confessare l’omicidio.

Finalmente Soledad confessa di aver ucciso Felicia. Ma perché ha compiuto questo terribile gesto? La domestica confessa di aver commesso il delitto per gelosia, in quanto si stava già innamorando di Marcos.

Come reagisce il Bacigalupe di fronte a questa confessione? Come si può immaginare, non trattiene la sua rabbia! Non resta che attendere per scoprire quale decisione prende dopo aver scoperto la verità.