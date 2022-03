Una Vita, perché Genoveva unisce Felipe e Natalia? Ecco quando lui cede

Nelle prossime puntate di Una Vita, Felipe cade nella trappola di Genoveva e si avvicina a Natalia. Ma bisognerà fare attenzione alle future svolte, in quanto non è proprio tutto come sembra. Infatti, la giovane Quesada non è come suo fratello Aurelio e questo ormai è chiaro. La ragazza era davvero pentita di aver distrutto il matrimonio di Antonito e Lolita, eppure nessuno ci ha creduto. In effetti, è stato impossibile crederle, visto ciò che ha combinato. Non solo, il fatto che continui ad agire per conto di Aurelio, non la fa apparire di certo come una santa.

La situazione è destinata a complicarsi quando Felipe torna ad Acacias. Ancora una volta, Natalia deve sfruttare le sue armi di seduzione, ma non per compiacere suo fratello, bensì per Genoveva. Ormai le due sono diventate grandi amiche e condividono un po’ tutto. La Salmeron crede di potersi fidare della sua nuova alleata e così la invita a sedurre Felipe. Ma perché Genoveva mette in atto questo nuovo piano? Il suo scopo è quello di avvicinare Natalia all’avvocato per tenerlo sotto controllo.

Non vuole che lui stia da solo e sapere che c’è una sua amica al suo fianco le permette di scoprire ogni suo movimento. Le anticipazioni di Una Vita fanno sapere che, inizialmente, Natalia fallisce nel suo tentativo di conquistare Felipe. Pertanto, Genoveva le suggerisce di cambiare tattica. Ed ecco che l’avvocato finisce per cadere tra le braccia della bella Quesada.

L’Alvarez Hermoso è ormai nelle grinfie di Natalia, anche quando finisce sotto indagine per l’omicidio di Felicia. Marcos ha da poco scoperto che sua moglie è morta avvelenata. Ha così deciso di farsi aiutare da Mendez, ora investigatore privato, per scoprire l’identità dell’assassino. Entra in gioco, ancora una volta, Soledad, la quale tenta di far passare per colpevole Natalia.

La domestica riesce nel suo intento, tanto che vari indizi sembrano dimostrare che è stata proprio la Quesada a uccidere Felicia. La verità, in realtà, è un’altra. Ma comunque Soledad deve portare a termine il suo piano per salvarsi la pelle. Ruba addirittura un ritratto di Natalia in modo che Mendez possa dimostrare il suo coinvolgimento nell’omicidio di Felicia.

Intanto, Felipe cade nella trappola e crede a Natalia, quando si presenta come una vittima di Genoveva. Invece, non è affatto così. La Salmeron conosce fin troppo bene l’Alvarez Hermoso e sa quali sono i dettagli che più lo colpiscono. Il suo istinto di protezione esce fuori quando capisce che una persona indifesa si ritrova sotto le grinfie di un individuo crudele.

Pertanto, cerca di proteggere Natalia da Genoveva. Ma non è affatto così che stanno le cose. La Quesada finge ancora ed esprime il suo desiderio di fare ammenda per il suo errore con Lolita. Felipe decide di aiutarla, sebbene tutti gli consiglino di non fidarsi di lei.

Qual è la verità dei fatti? Inizialmente, Natalia agisce per conto di Genoveva. Ma effettivamente lei è davvero dispiaciuta per Lolita e, oltretutto, inizia a legarsi a Felipe, non come vorrebbe la Salmeron. Dunque, la situazione sfugge di mano alla dark lady nelle prossime puntate!