Una Vita, l’assasino di Felicia è ancora ad Acacias: Natalia nel mirino

Grandi cambiamenti nella trama di Una Vita con l’arrivo dei messicani. I Bacigalupe e i Quesada hanno modificato le dinamiche di Acacias 38 e la morte di Felicia continua a essere al centro dell’attenzione. L’assassino della ristoratrice si trova ancora nel ricco quartiere spagnolo e Marcos è disposto a tutto pur di trovarlo. Il padre di Anabel vuole vendetta, ma non è facile per lui ottenerla, anche perché è lontano dalla verità. Ormai ha la certezza che Felicia è stata uccisa, da chi? Questa è la domanda a cui Mendez deve trovare una risposta.

Le indagini, però, finiscono nel caos più assoluto, perché Natalia viene indicata come la vera assassina. Il tutto accade quando Aurelio sta raggiungere il suo grande obbiettivo: allontanare Anabel da Marcos. Nelle prossime puntate, il pubblico di Canale 5 vedrà il Quesada, con l’aiuto di sua sorella, tendere non poche trappole alla giovane Bacigalupe. Durante una passeggiata, le confessa che in realtà a uccidere Carlos fu suo padre. Qualche tempo fa, in Messico avvenne un omicidio e Anabel non ha mai immaginato che Marcos fosse l’assassino.

Ora ha una chiara visione dell’accaduto e cerca spiegazioni a suo padre, che non reagisce bene. Come già anticipato, Marcos rinchiude in casa Anabel. Con l’aiuto di Soledad, la ragazza riesce a fuggire dalla sua abitazione. Non passa troppo tempo prima che il Bacigalupe scopra la mossa della figlia, tanto che decide di cambiare le serrature dell’appartamento in cui vivono.

Aurelio non si ferma, nonostante ciò, e avviene un nuovo feroce incontro tra loro. Intanto, a scuotere gli animi ci pensa Soledad. Quest’ultima, secondo le anticipazioni di Una Vita, fa sapere a Marcos che nelle settimane precedenti la morte di Felicia, Natalia aveva trascorso molto tempo a casa sua. Con queste sue parole, la domestica fa capire al Bacigalupe che proprio la Quesada potrebbe aver ucciso sua moglie.

Marcos non immagina che, in realtà, dietro l’omicidio c’è proprio Soledad! Quest’ultima è disposta a tutto pur di far passare Natalia come l’assassina e riesce nel suo intento. Il Bacigalupe non ha mai escluso un coinvolgimento dei Quesada nell’assassinio, visto che con loro ha fin troppi problemi. A questo punto, la situazione per Natalia si fa più preoccupante.

Infatti, Soledad si reca da Mendez, che è diventato un investigatore privato. A lui racconta delle visite di Natalia a casa dei Bacigalupe, quando Felicia era ancora viva e Marcos si trovava lontano da Acacias.

Dopo di che, il padre di Anabel confessa alla sua amante i suoi sospetti: per lui è la Quesada l’assassina di sua moglie! Tutto si complica per Natalia, che intanto si avvicina a Felipe su volere di Genoveva!