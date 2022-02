Una Vita anticipazioni, Anabel segregata in casa: il punto di non ritorno

Nelle prossime puntate di Acacias 38, Marcos si ritrova costretto a rinchiudere sua figlia, ma non basta questo per fermare Aurelio

In Una Vita per Marcos e Anabel si arriva a un punto di non ritorno. Ormai i Quesada riescono a destabilizzare la serenità familiare tra padre e figlia. Le anticipazioni fanno sapere che niente torna più come prima per i Bacigalupe. Aurelio e Natalia proseguono con i loro piani, che si rivelano essere tutti finalizzati a rovinare la vita di Marcos. Sebbene, come il pubblico di Canale 5 ha potuto notare, il messicano non riesca a mettere a segno la sua mossa in casa Bacigalupe, non si ferma di fronte a niente!

Nelle prossime puntate, innanzitutto, i telespettatori assisteranno all’addio tra Anabel e Miguel. Quest’ultimo decide finalmente di farsi da parte, in quanto si rende conto che la ragazza è ancora troppo legata ai Quesada. Cerca nuovamente un confronto con lei, ma poi capisce che è tempo di dare una svolta alla sua vita. Si rifiuta anche di continuare a lavorare come avvocato nella nuova società Bacigalupe-Quesada e ad Acacias arriva Daniela, la giovane italiana che nasconde un enorme segreto.

Invece, Anabel è sempre più vicina ad Aurelio. Attraverso l’aiuto di Natalia, il militare messicano riesce a convincere la ragazza che fu suo padre a uccidere Carlos Arnijo anni fa in Messico e non lui. Si tratta della verità e Anabel non può fare a meno di cercare un confronto con Marcos. I Quesada sembrano ormai aver quasi raggiunto il loro obbiettivo: allontanare padre e figlia, per sempre.

Così, le anticipazioni di Una Vita segnalano che Marcos e Anabel discutono della morte di Carlos. Il Bacigalupe nega ogni coinvolgimento in quell’omicidio, ma non nasconde di aver fatto un patto con Salustiano per darla in moglie ad Aurelio. La ragazza reagisce male e risponde a tono alle affermazioni del padre, il quale decide di punirla rinchiudendola in casa.

In questo modo, non avrà la possibilità di vedere ancora i Quesada. Questo non ferma affatto Aurelio, il quale sa di essere più vicino ad Anabel e provoca, ancora una volta, Miguel. Grazie a Daniela, fortunatamente la discussione non va oltre. Nonostante il divieto di Marcos, Anabel riesce a lasciare la sua casa, generando un nuovo scontro.

Il Bacigalupe scopre la fuga della figlia e non esita a modificare le serrature, per impedirle di scappare di nuovo. Ma non sa che Soledad non è quella che appare. Infatti, proprio lei aiuta Aurelio a eludere le misure di Macos per inviare un messaggio ad Anabel. Nel frattempo, avviene un nuovo confronto, molto acceso, tra i due nemici messicani.

Marcos affronta Aurelio per aver rivelato ad Anabel l’omicidio di Carlos e non ci pensa due volte a tirare fuori la sua pistola per minacciarlo. La situazione si mette davvero male per i Bacigalupe, con la ragazza che non riesce a capire di essere caduta in una vera e propria trappola. Ora si fida di più dei Quesada che di suo padre.

Certo quest’ultimo non è quello che sembra. Nel suo passato ci sono molti eventi abbastanza negativi che lo vedono protagonista, ma di certo Aurelio non è una persona migliore di lui. Dunque, per Anabel c’è pericolo ovunque e la sua ingenuità la porta, indubbiamente, sulla strada sbagliata!