Una Vita, Marcos non è come sembra: l’agghiacciante verità viene a galla

Nelle prossime puntate di Una Vita viene svelato un oscuro passato di Marcos, il marito di Felicia. Il Bacigalupe è approdato ad Acacias insieme alla figlia Anabel e ha fatto di tutto pur di conquistare la ristoratrice, riuscendo nell’intento. Infatti, ora la coppia è felicemente sposata. Ma si sa, nel quartiere spagnolo la serenità non dura mai tanto tempo.

Presto i telespettatori assisteranno a un brevissimo salto temporale, dopo del quale si scopre che Felicia è morta. Dunque, il pubblico dovrà salutare un altro volto di Acacias. E non è tutto. Marcos non sa chi ha ucciso sua moglie e per lui diventa un’ossessione scoprire l’identità del colpevole. E ovviamente la sua attenzione finisce su Aurelio e Natalia.

Cosa accadde tra loro in Messico? A rivelare una parte della storia ci pensa Anabel. Parlando con Miguel, finalmente confessa il motivo per cui sono legati ai Quesada. Oltre agli affari, a unirli furono delle vicende amorose. Aurelio e Anabel ebbero una storia d’amore e finirono anche sull’altare. Ma la giovane Bacigalupe si rifiutò di sposarlo e lo abbandonò in chiesa.

Marcos non fu mai propenso ad accettare la loro relazione, a causa della differenza d’età. Attenzione, però, perché questo non è l’unico motivo per i Quesada vorrebbero rovinare la vita che i Bacigalupe si sono costruiti ad Acacias. Dietro c’è un agghiacciante retroscena riguardante il passato di Marcos in Messico.

I telespettatori hanno conosciuto il Bacigalupe come una persona tranquilla e piena d’amore. Infatti, con la madre di Camino ha sempre dimostrato di essere un uomo rispettoso. Ebbene Felicia muore senza sapere di aver sposato una persona senza alcuno scrupolo di coscienza!

A rivelare il reale motivo per cui Aurelio vuole vendetta contro Marcos sono le anticipazioni. Nelle puntate di Una Vita che andranno in onda nei prossimi mesi, finalmente il pubblico scopre qual è.

Marcos in Messico abusò di Natalia! Ed è per questo motivo che Aurelio ha intenzione di vendicarsi e di rovinare la vita al Bacigalupe. Ovviamente, Anabel non conosce questa parte della storia.

La povera Natalia affrontò una situazione drammatica e ora suo fratello è pronto a tutto pur ottenere vendetta contro l’uomo che abusò di lei! Sicuramente Aurelio non è una persona migliore di Marcos.

Con il tempo dimostra di essere un uomo senza scrupoli di coscienza, al contrario di Natalia. E non mancano, dunque, i drammi ad Acacias, soprattutto quando crea un’alleanza con la dark lady di Acacias, Genoveva!