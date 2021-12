Una Vita, Genoveva attratta da Aurelio: è alleanza? Incubo per Acacias

Nelle prossime puntate di Una Vita, Genoveva e Aurelio si avvicinano. I Quesada sono appena approdati ad Acacias e già stanno creando disagio tra i vicini. In particolare, i due fratelli stanno cercando di destabilizzare la vita tranquilla che Marcos e Anabel hanno creato nel ricco quartiere spagnolo. Ma non sono solo loro le vittime. Cade in una trappola Antonito, il quale tradisce Lolita con Natalia. Dunque, sembra proprio che la situazione sia destinata a peggiorare!

Mentre Natalia dimostra con il tempo di non essere una persona crudele, Aurelio dà tutte le conferme sulla sua spietatezza. E con chi potrebbe andare d’accordo se non con Genoveva? Hanno tanto in comune e pare proprio che la Salmeron sia pronta all’alleanza. Prima che accada ciò, la dark lady di Acacias deve avventurarsi in ben altre situazioni. Genoveva viene arrestata, subito dopo la sua confessione sull’omicidio di Marcia.

Cade in un vero e proprio tranello, che vede protagonisti Felipe, Mendez, Santiago e Laura. Tutti e quattro non immaginano, però, fino a che punto può arrivare una donna come Genoveva, pur di ottenere i suoi obbiettivi. Ed ecco che le anticipazioni di Una Vita segnalano che la Salmeron riesce a uscire di prigione! Mettendo in atto delle mosse vincenti, la dark lady torna in libertà.

Ed è di nuovo guerra tra Felipe e Genoveva. Questa volta, dura ben poco. Ramon e Liberto, ormai stanchi di questa continua lotta senza fine, chiedono aiuto a Casilda. Quest’ultima si reca dall’avvocato e gli consiglia di mettere la parola fine a questa guerra infinita. E inaspettatamente proprio la domestica riesce a generare una svolta nella trama!

Proprio in questa fase della trama, Genoveva inizia a interessarsi ad Aurelio e Natalia. Quando torna in libertà, cerca subito di riconquistare la sua posizione ad Acacias e non può non notare i Quesada. Il suo interesse nei loro confronti cresce sempre di più, tanto che chiede informazioni su di loro a Marcos. Finalmente Genoveva e Aurelio hanno modo di confrontarsi per la prima volta.

La prima a intravedere qualcosa è Fabiana. Due persone senza alcuno scrupolo di coscienza stanno per formare una pericolosa alleanza. Genoveva e Aurelio diventano alleati e questo non anticipa nulla di buono per il ricco quartiere spagnolo!

Successivamente anche Rosina si accorge della loro vicinanza, in particolare quando scopre che la Salmeron ha un appuntamento con il Quesada! La loro alleanza porta non pochi problemi nel ricco quartiere.