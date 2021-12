Una Vita, Felipe e Genoveva danno scandalo: ecco chi interviene

Non si placa la tensione tra Felipe e Genoveva in Una Vita. Nelle prossime puntate danno vita a nuovi scontri ad Acacias e danno scandalo. Ma prima di tornare a essere nemici, devono avvenire altri colpi di scena. Innanzitutto, le anticipazioni annunciano che finalmente la Salmeron confessa di aver ucciso Marcia, dopo essere caduta in una trappola di Mendez, Laura e Santiago. Quest’ultimo la porta a confessare l’omicidio e Felipe ottiene la sua vendetta.

Ed ecco che Genoveva finisce in carcere. Avviene un piccolo salto temporale e dietro le sbarre la dark lady cerca di trovare la soluzione giusta per tornare in libertà. Ebbene riesce nel suo intento e il giudice dichiara che è innocente. Tale decisione porta l’avvocato di Acacias ad avere una dura reazione in tribunale, tanto che finisce per trascorrere una notte in carcere. Genoveva e Felipe fanno ritorno a casa nello stesso momento e hanno un nuovo faccia a faccia.

Intanto, Liberto pensa bene di ospitare l’Alvarez Hermoso nella sua abitazione. Inizialmente Rosina sembra non accettare la presenza dell’avvocato in casa, ma fortunatamente riescono a risolvere le loro divergenze. Nel frattempo, la Salmeron tenta di riconquistare il quartiere e finge di essere gentile con Susana e Rosina. Avviene così l’ennesimo scontro in strada tra Felipe e Genoveva. L’avvocato non perde tempo per attaccarla e si dice disposto a tutto pur di eliminarla.

Per riprendere il suo posto ad Acacias, la dark lady mette in atto un’altra mossa: decide di organizzare una messa per Marcia. Ma Felipe si rifiuta di perdonarla e la incolpa di averlo ingannato attraverso la sua gravidanza. Genoveva era incinta e l’avvocato credeva che il bambino fosse suo. Proprio durante uno dei loro scontri, la Salmeron ha perso il figlio che attendeva, in realtà avuto con Santiago.

L’Alvarez Hermoso non ha alcuna intenzione di riconciliarsi con lei e Mendez gli assicura che l’unico modo per incastrarla è riportare Laura ad Acacias. Genoveva continua con il suo piano e chiede aiuto a Fabiana per organizzare la messa per Marcia. La notizia arriva alle orecchie di Felipe, che non reagisce affatto bene. I due danno scandalo, con un litigio che scuote Acacias.

Sono un po’ tutti stanchi di questa situazione. Infatti, Ramon e Liberto nelle prossime puntate di Una Vita tentano di convincere Felipe a fermare la sua guerra contro Genoveva dopo lo scandalo scoppiato in strada. L’avvocato, però, non ascolta nessuno e arriva per lui una brutta notizia.

Mendez gli fa sapere che è arrivato l’ordine di bloccare le indagini sulla morte di Velasco. Un altro duro colpo per Felipe! Incoraggiata da Liberto, interviene Casilda. Quest’ultima, quando Genoveva si trova in carcere, corre ad affrontarla. Ma ora fa presente all’avvocato che forse è arrivato il momento di voltare pagina.

La domestica riesce a placare l’animo di Felipe e così a spegnere la guerra con Genoveva? Il suo intervento dà presto risultati.