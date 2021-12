Una Vita, Casilda come mai prima d’ora: scontro spietato con Genoveva

Casilda si scaglia contro Genoveva nelle prossime puntate di Una Vita. La dolce domestica ha sempre scelto di stare un po’ da parte e di non dire mai nulla di troppo. Rosina e il resto della sua famiglia non può proprio fare a meno di lei, da sempre molto buona, generosa e gentile con tutti. Ma quando c’è di mezzo la morte di un’amica, la cameriera è pronta a tirare gli artigli. Le anticipazioni annunciano uno scontro forte tra Casilda e Genoveva in carcere, assolutamente da non perdere!

Il pubblico di Canale 5 presto assisterà all’arresto della Salmeron per l’omicidio di Marcia. La dark lady di Acacias finalmente confessa di essere lei l’assassina, cadendo in una trappola. Ciò accade quando viene rapita insieme a Felipe, mentre è felice di vivere la loro seconda luna di miele. Qualcuno li rapisce e li trasporta in una tana misteriosa. Qui il rapitore rivela la sua identità: è Santiago/Israel Becerra. Il suo obbiettivo è portare Genoveva a confessare.

Felipe finisce sotto tortura e la Salmeron, di fronte al suo dolore, confessa di aver ucciso Marcia! Santiago è soddisfatto ed ecco che anche le altre maschere vengono giù, Mendez e Laura sono d’accordo. Insieme mettono in atto una trappola per Genoveveva, che viene così arrestata. Dopo un piccolo salto temporale, si scopre che in carcere sta meditando vendetta contro l’Alvarez Hermoso e addirittura tenta di ucciderlo. La dark lady non se ne sta con le mani in mano. Nel frattempo, cerca un modo per uscire di prigione.

Durante la sua permanenza in carcere riceve anche la visita di Casilda. Le anticipazioni di Una Vita fanno sapere che la domestica, come tutti gli altri, viene a sapere dell’arresto di Genoveva e del motivo. In questo modo, scopre che è stata lei a uccidere Marcia. Con quest’ultima, Casilda aveva instaurato un bellissimo rapporto di amicizia, infatti la sua morte l’aveva distrutta.

Di fronte alla verità, la domestica di Rosina si reca in carcere per affrontare l’assassina della sua cara amica. Il loro è uno scontro fortissimo, durante il quale Genoveva non trattiene la sua cattiveria. Infatti, la perfida signora non dimostra di essersi pentita di aver ucciso Marcia. Dall’altra parte Casilda non si smuove dalla sua posizione e le risponde a muso duro.

Questo non è l’unico confronto che la domestica ha con la Salmeron. La fedelissima cameriera di Rosina non ha alcuna intenzione di perdonare Genoveva dopo quello che ha fatto!