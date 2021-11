Anticipazione Una Vita, Genoveva pronta a uccidere Felipe in prigione

Genoveva finisce in carcere nelle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni svelano una svolta importantissima per Felipe, che finalmente può vedere sua moglie pagare per l’omicidio di Marcia. La dark lady di Acacias cade in una vera e propria trappola, che vede come registi Mendez, Santiago e Laura. I tre si uniscono affinché la Salmeron confessi di aver ucciso la Sampaio e tutto va secondo i loro piani. A nulla valgono le sue giustificazioni, Felipe non potrà mai perdonarla.

Dopo la sua confessione, avviene un piccolo salto temporale nel quartiere spagnolo. Genoveva si trova in prigione e Felipe è convinto che ormai questa storia abbia avuto il suo finale. Dietro le sbarre, la Salmeron non perde le speranze e giura vendetta contro l’Alvarez Hermoso. Non è disposta a pagare per l’omicidio di Marcia e diventa furiosa quando scopre che l’avvocato ha appena pubblicato sul giornale la sua vera storia. A questo punto, è sempre più convinta nel voler vendicarsi di Felipe.

Mendez ottiene ciò che vuole facendo finire Genoveva in prigione. Qui cerca di provocarla, ma lei non cede. Arriva il momento per l’Alvarez Hermoso di decidere se recarsi a trovare sua moglie in carcere oppure no. Fortunatamente, Mendez evita che Felipe faccia visita a Genoveva in prigione. Il commissario fa più che bene, visto che trova in possesso della Salmeron una piccola arma con cui avrebbe voluto ucciderlo!

La dark lady di Acacias vuole vendicarsi uccidendo Felipe, ma Mendez riesce a distruggere il suo piano. Ignari di ciò, i vicini intanto commentano l’eventuale condanna a morte di Genoveva. Susana cerca di difenderla, nonostante tutto. Nel frattempo, la Salmeron in carcere decide di scrivere due lettere: una è per Felipe e l’altra per Sua Maestà!

Genoveva decide di giocarsi ancora un’altra carta nelle prossime puntate di Una Vita. E mentre Casilda non è disposta a perdonare la Salmeron per quanto accaduto alla sua amica Marcia, Felipe riceve la sua lettera. In questo nuovo messaggio, la Salmeron chiede perdono a suo marito, con il cuore in mano.

Ovviamente, l’Alvarez Hermoso non crede a una sola parola scritta da Genoveva nella lettera, tanto che decide di ignorarla. Intanto, lei continua a cercare una soluzione per evitare la condanna a morte e per uscire di prigione. Infatti, esce sul giornale un articolo che la mette in una buona posizione.

Dopo ciò, Felipe viene a conoscenza del fatto che Genoveva ha appena chiesto perdono al Re di Spagna. Una notizia inaspettata per l’Alvarez Hermoso, che perde ovviamente le staffe. L’avvocato di Acacias è consapevole dell’astuzia di sua moglie e ora non può temere il peggio.

Le anticipazioni spagnole fanno sapere che, in effetti, Felipe non ha torto a essere preoccupato per le prossime mosse di sua moglie!