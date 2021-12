Una Vita, Felipe e Genoveva: la situazione si ribalta, lui finisce in carcere

Tra Felipe e Genoveva ancora è guerra, nelle prossime puntate di Una Vita la situazione però si ribalta. Per l’avvocato di Acacias 38 le cose sembrano finalmente tornare al proprio posto, ma in un attimo la dark lady riesce a riprendere il controllo. Ad avere la meglio a breve è l’Alvarez Hermoso, il quale riesce a far finire la Salmeron dietro le sbarre, come è giusto che sia. Santiago, Mendez e Laura si alleano affinché la dark lady confessi di aver ucciso Marcia e raggiungono il loro obbiettivo.

Rapiscono Felipe e Genoveva, portandoli in un luogo misterioso. Qui Santiago inizia a torturare l’avvocato, mentre la Salmeron non può fare altro che ascoltare con terrore le urla di suo marito. Quando proprio non sopporta più quanto sta accadendo, decide di confessare tutto: è stata lei a uccidere Marcia. Santiago le ride in faccia e gli altri rapitori svelano la loro identità, sono appunto Mendez e Laura. Felipe, invece, va via senza dire neanche una parola.

Lei lo implora di ascoltare le sue giustificazioni, ma ormai ciò che è fatto è fatto. A questo punto, Genoveva finisce in prigione e avviene un piccolo salto temporale ad Acacias, dopo del quale tante cose sono cambiate. In carcere la Salmeron chiede di poter parlare con Ramon, ma anche con l’Alvarez Hermoso. Quest’ultimo si rifiuta di visitarla e fa anche bene, visto che Mendez scopre che l’intenzione di lei è quella di ucciderlo.

Per uscire di prigione, Genoveva prepara un nuovo piano. Le anticipazioni rivelano che la Salmeron scrive due lettere: una è per Felipe e l’altra per il re. Infatti, il suo scopo è quello di chiedere la grazia e poter così lasciare il carcere. Intanto, i vicini discutono con l’avvocato sulle possibilità che la dark lady ha di farla franca anche questa volta.

E non finisce qui, in quanto Genoveva chiede a Susana di poter parlare con l’Arciprete Reguero. Ottenendo il sostegno di quest’ultimo, può avvicinarsi ancora di più alla libertà. Il pubblico di Canale 5 vedrà la dark lady promettere all’Arciprete una grossa somma di denaro in cambio del suo appoggio.

Nel frattempo, la Salmeron si ritrova ad avere un duro confronto con Casilda, che non ha alcuna intenzione di perdonarla per l’omicidio di Marcia. Purtroppo Mendez è costretto a rivelare a Felipe che Genoveva sta per essere dichiarata innocente ed è in effetti ciò che accade. Quando il giudice legge la sentenza, la Salmeron raggiunge il suo obbiettivo.

Mostra il suo desiderio di vendetta, pronta a uscire di prigione dopo essere stata dichiarata innocente! Ma Felipe non reagisce affatto bene durante la lettura della sentenza e la situazione si ribalta: è lui a finire in carcere ora. La sua reazione viene giudicata eccessiva e così viene arrestato.

Ovviamente, l’avvocato non resta a lungo dietro le sbarre, ma solo per una notte. Quando viene liberato, Felipe torna ad Acacias proprio mentre sta arrivando anche Genoveva! I due giungono nel quartiere contemporaneamente e si ritrovano faccia a faccia!