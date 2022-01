Una Vita, Anabel e Miguel si lasciano definitivamente: lui fa la scelta giusta

Anabel e Miguel non si sposano in Una Vita. La giovane coppia non ha il lieto fine che forse molti telespettatori sperano. Inizialmente la ragazza si mostrava alquanto incerta sul da farsi, ma poi si è lasciata completamente andare ed è così iniziata la loro relazione. L’arrivo di Aurelio e Natalia ad Acacias ha, inevitabilmente, destabilizzato la loro storia. Il messicano sta tentando in tutti i modi di separarli e Miguel continua a mostrare tutte le sue preoccupazioni. Proprio mentre sono in crisi, Aurelio decide di agire.

Nel corso delle prossime puntate, il pubblico di Canale 5 vedrà il Quesada approfittare della breve assenza di Marcos per introdursi in casa Bacigalupe e drogare Anabel. A fermarlo prima che possa abusare della ragazza ci pensa Soledad, la quale poi racconta tutto al suo signore quando torna. Marcos va su tutte le furie e si scaglia anche contro sua figlia per aver permesso ad Aurelio di entrare in casa loro. Intanto, Natalia è l’unica a capire che suo fratello ha drogato Anabel e appare furiosa.

Infatti, come si potrà notare nei prossimi episodi, la Quesada non è crudele come suo fratello. Intanto, Miguel dimostra di essere sempre più preoccupato per la sua relazione con Anabel e ne parlare con suo nonno. Consapevole che ormai i due siano in crisi, Aurelio cerca di riavvicinarsi alla Bacigalupe per chiarire ciò che accadde in passato tra loro. Le anticipazioni rivelano che la storia di Miguel e Anabel subisce una battuta d’arresto.

Ciò avviene quando Roberto informa suo nipote di una strana scena, a cui ha assistito, tra la sua fidanzata e Aurelio. Il giovane Olmedo chiede spiegazioni al messicano e poi lo umilia, in presenza di Marcos, rassegnando le sue dimissioni. Anabel cerca di riportare Miguel a riconsiderare la sua decisione e sembra che tra loro possa tornare il sereno.

Ma ecco che, successivamente, trova la sua fidanzata che riceve conforto da Aurelio. Questo causa un forte litigio per la giovane coppia, che si preannuncia come l’ultimo. Infatti, le anticipazioni di Una Vita segnalano che Miguel e Anabel decidono di lasciarsi.

Il giovane Olmedo dimostra di essere una persona intelligente e astuta. Sa che c’è ancora qualcosa che lega la Bacigalupe con Aurelio e sa anche che i Quesada sono abbastanza pericolosi. Così, decide di tagliarsi fuori da tutta questa storia e fa anche bene!

Ora il suo scopo è quello di allontanarsi per sempre dai Bacigalupe. Non ha più intenzione di essere invischiato nei loro affari e di ritrovarsi ogni volta a porsi delle domande su Anabel e Aurelio.

La scelta migliore per lui è quella di prendere le distanze e così fa. Marcos viene così a sapere della rottura tra Miguel e sua figlia, mentre Natalia crede che in tutto questo ci sia lo zampino di suo fratello.

E ha la conferma quando ne parla con Anabel. Quest’ultima le confessa di sentirsi ancora vulnerabile quando si trova in compagnia di Aurelio. Mentre Miguel è stato astuto ad allontanarsi, la Bacigalupe avrebbe dovuto fare lo stesso con i Quesada e invece continua a fidarsi del messicano.