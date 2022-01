Una Vita, Aurelio: tentato abuso su Anabel, chi lo ferma e cosa succede

Il messicano va avanti con la sua vendetta contro i Bacigalupe e approfitta dell’assenza di Marcos per mettere a segno una mossa; fortunatamente, qualcuno riesce a bloccarlo in tempo

Aurelio e Natalia continuano a destabilizzare Acacias nelle prossime puntate di Una Vita. Non è di certo un caso che i due fratelli siano giunti nel quartiere spagnolo. Non è mai un caso quando qualcuno giunge qui. E i Quesada hanno subito dimostrato di avere non pochi scheletri nell’armadio. Ma se c’è una cosa che il pubblico capirà in futuro è che Natalia non è della stessa natura di Aurelio. La ragazza dimostra di non essere spietata come suo fratello e anche lei reagisce quando intuisce cosa possa essere accaduto alla sua amica Anabel.

I Quesada e i Bacigalupe condividono un oscuro passato in Messico. Impossibile per tutti loro dimenticare cosa accadde anni fa lontano nell’altro continente. Aurelio è pronto a vendicarsi per i torti subiti ed è chiaro che c’è un legame tra lui e Anabel. Infatti, tenta sempre in tutti i modi di destabilizzare la relazione che la ragazza ha con Miguel. Quest’ultimo sta con gli occhi aperti e tiene sotto controllo il riavvicinamento che avviene tra Anabel e i Quesada. Quando lui gliene parla, però, finiscono per litigare.

Il tutto accade proprio quando Marcos si trova lontano da Acacias. Come si può immaginare, è proprio per gestire gli affari che ha con Aurelio che lascia spesso il quartiere. E mentre Miguel inizia a indagare sui suoi genitori, il Quesada si presenta in casa Bacigalupe, dove sa già che Anabel è tutta sola. Ebbene la ragazza non immagina minimamente che in realtà Aurelio ha delle bruttissime intenzioni.

Le fa assumere della droga in moda che possa fare di lei ciò che vuole! Il temutissimo messicano è pronto ad abusare di Anabel, la quale è priva di conoscenza. Fortunatamente, proprio in quel momento, Soledad arriva sul posto. La domestica, dopo la morte di Felicia, si avvicina ancora di più a Marcos, con cui avvia una relazione segreta.

La misteriosa cameriera, di cui il pubblico presto conoscerà l’oscuro piano, ferma in tempo il Quesada. Quest’ultimo si giustifica, affermando che stava in realtà cercando di aiutare Anabel dopo un improvviso svenimento. Non solo, le chiede minacciosamente di non rivelare a Marcos quello che è appena accaduto.

Ma Soledad è profondamente presa dal Bacigalupe e non può di certo tenergli nascosto questo segreto. Quando torna dal suo viaggio, Marcos scopre il fattaccio e ovviamente non reagisce bene. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che rimprovera subito Anabel per aver permesso ai Quesada di avvicinarsi sempre di più a lei.

Non è finita qui, però. Natalia viene a conoscenza del fatto che la Bacigalupe non è stata bene. Crede che sia proprio suo fratello ad aver provocato questo disagio e la perdita di memoria ad Anabel. La Quesada affronta così Aurelio, duramente. Lui, come si può immaginare, nega tutto.

Questo non è l’unico confronto che deve affrontare il messicano. Antonito scopre tutto e decide di avere con lui uno scontro. Invece, Lolita sceglie di parlare con Natalia, convinta che stia per morire.