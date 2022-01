Una Vita, Lolita pronta a morire: l’atteso confronto con Natalia sconvolgerà

Lolita è pronta a morire: nelle prossime puntate di Una Vita vuole un confronto con Natalia. La Casado non se la sta passando affatto bene. Non solo si ritrova ad affrontare un gravissimo problema di salute, ma anche il tradimento di Antonito. Accade tutto insieme e, infatti, proprio quando becca suo marito tra le braccia della Quasada in un momento di passione, sviene. La donna di Cabrahigo viene trasportata in ospedale e qui i medici non danno ai Palacios delle buone notizie, anzi.

Nessuno riesce a comprendere l’origine dei suoi mali, fino a quando esce fuori che ha una malattia incurabile. E mentre cerca il suo perdono, Antonito si mette anche alla ricerca di aiuto per salvarle la vita. Scendendo nel dettaglio, si mette in contatto con Ramón y Cajal, l’unico che potrebbe dare loro la cura adeguata per permettere alla Casado di continuare a vivere.

Ormai Lolita si sente vicina alla morte quando scopre di avere una malattia incurabile. Prima di ogni cosa fa una straziante richiesta a Ramon e Carmen: vorrebbe che si prendessero cura di Antonito e Moncho quando lei morirà. Oltre ciò, chiede di poter vedere Natalia, la quale viene attaccata duramente dalle vicine, in particolare da Carmen.

Ed è proprio quest’ultima ad accoglierla in casa per farle avere questo atteso confronto con Lolita. La moglie di Ramon si assicura inizialmente che la Casado sia serena e poi le lascia da sole. Sedute una di fronte all’altra, si ritrovano ovviamente in posizioni differenti. I telespettatori di Canale 5 assisteranno a un confronto molto forte, ma anche abbastanza sconvolgente.

Secondo le anticipazioni di Una Vita, Lolita appare dura con Natalia. Non riesce a trattenere la sua rabbia quando si ritrova di fronte a lei. La Quesada si sente profondamente in colpa e non riesce a reggere il confronto, tanto che tenta di andare via. Come già anticipato, Natalia non è come Aurelio e dimostra di avere una coscienza.

La Casado ammette che in un altro momento della sua vita avrebbe reagito in modo diverso, ovvero l’avrebbe sicuramente aggredita. Appare nervosa e non riesce a trattenere le lacrime. Sebbene sia arrabbiata perché Natalia ha tentato di rubarle il marito e di rovinare così il loro matrimonio, Lolita le fa una richiesta che lascia un po’ senza parole.

Scendendo nel dettaglio, dopo averla apertamente accusata con rabbia, la Casado chiede alla sorella di Aurelio di non lasciare suo marito da solo, una volta che lei non ci sarà più. Se entrambi saranno d’accordo, Antonito e Natalia potranno avere un futuro insieme. Queste le parole di Lolita, la quale dimostra ancora di pensare prima agli altri e poi a se stessa.

Nessuno si sarebbe mai aspettato che la Casado avrebbe lasciato via libera a quella che sarebbe potuta diventare l’amante di suo marito. Ma attenzione perché in realtà Antonito e Natalia non avranno alcun futuro insieme. Infatti, Lolita non muore e riesce anche a perdonare suo marito.