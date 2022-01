Una Vita, Acacias piange per Lolita: straziante richista a Ramon e Carmen

C’è già chi è convinto che Lolita muore ad Acacias e le anticipazioni di Una Vita non sono per nulla positive. La povera Casado si ritrova a vivere una situazione davvero complicata a causa della sua salute e non solo. Oltre alla malattia incurabile che le viene diagnosticata, deve affrontare anche la crisi matrimoniale con Antonito. I problemi arrivano nella vita della giovane di Cabrahigo come un uragano. Innanzitutto, becca suo marito mentre la sta tradendo con Natalia.

Proprio in questa circostanza, perde conoscenza e cade a terra. Dopo di che, viene trasportata in ospedale e qui i medici non sanno ancora dare delle risposte certe sul suo stato di salute. E mentre Antonito tenta di riconquistarla, esce fuori che Lolita ha una malattia incurabile. Ma i Palacios non hanno alcuna intenzione di arrendersi e fanno di tutto pur di salvarla.

L’intero quartiere si scaglia contro Natalia per quanto accaduto e addirittura si arriva a un passo dalla rissa nella bottega. Intanto, Lolita fa ritorno a casa e non sa che ci sono poche speranze. Infatti, i Palacios tentano di tenerle nascoste le informazioni sul suo stato di salute. Antonito non si ferma e cerca un dottore di Siviglia per salvare la sua adorata moglie.

Non solo, scopre anche di essere vittima di una trappola messa in atto dai Quesada. Aurelio non è per nulla pentito di ciò che ha fatto e ha dei duri confronti con il giovane politico. Al contrario, Natalia sente di avere la coscienza sporca e non è affatto felice di ciò che ha fatto. Ma ora il Palacios deve impegnarsi a trovare una cura per salvare Lolita.

Ed ecco che ad Acacias, secondo le anticipazioni di Una Vita, arriva il dottor Ramos. Quest’ultimo parla ad Antonito di un trattamento sperimentale che potrebbe salvare la vita della Casado. E quando Lolita si sta riconciliando con suo marito si rende conto che tutti stanno mentendo. Comprende di avere una gravissima malattia e che per lei ci sono poche speranze.

Pertanto, il pubblico assisterà a un momento davvero drammatico. Profondamente addolorata e preoccupata per il futuro, Lolita chiede a Ramon e Carmen di prendersi cura di Antonito e Moncho. Teme che senza di lei suo marito e suo figlio possano cadere. Dunque, il suo scopo è quello di assicurarsi che ciò non accada dopo la sua morte.

Nel frattempo, tutti ad Acacias piangono per le sue condizioni di salute. In particolare, i telespettatori vedranno chi vive in soffitta vivere questa situazione con tanto dolore. Ma il pubblico non deve preoccuparsi, perché Lolita non muore e per lei viene trovata la cura giusta!