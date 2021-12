Una Vita, perché Aurelio ce l’ha con Antonito? Il pericoloso confronto

Finalmente Antonito scopre la verità nelle prossime puntate di Una Vita. Il giovane Palacios tradisce Lolita con Natalia e poco dopo riesce a mettere insieme i pezzi del puzzle, arrivando a un’inaspettata conclusione. Il tutto accade quando la povera Casado finisce in ospedale, in gravissime condizioni dopo il suo tradimento. Dietro tutta questa situazione c’è la voglia dei Quesada di distruggere il loro matrimonio.

Dopo aver ricevuto delle foto che ritraggono Antonito e Natalia in dolci atteggiamenti, Lolita prende una dura decisione: chiede a suo marito di lasciare la loro casa. Il giovane deputato non può fare altro che accettare e quando si reca nell’abitazione per prendere le sue cose, arriva inaspettatamente la Quesada, per completare il piano.

Antonito tradisce Lolita con Natalia, cadendo in una vera e propria trappola. La Casado giunge a casa proprio nel momento in cui suo marito si sta lasciando andare alla passione con la nuova arrivata. Di fronte a questa scena, la donna di Cabrahigo sviene e viene poi trasportata in ospedale. Qui i medici la sottopongono a vari test.

Nonostante ciò, non riescono a individuare l’origine della sua malattia. Antonito è ovviamente divorato dai sensi di colpa e confessa a Liberto e Miguel la scomoda verità. Carmen gli impedisce poi di andare in ospedale, in quanto Lolita non vuole assolutamente incontrarlo. Inoltre, la salute della Casado non solo non migliora, ma peggiora.

Sebbene venga avvertito da Carmen, Antonito si reca comunque a trovare Lolita. Convinto che stia dormendo, le dichiara tutto il suo amore. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che proprio in questa fase della trama il Palacios trova le prove del ricatto a cui è stato sottoposto. Prima che Lolita lo scopra tra le braccia di Natalia, riceve dei ricatti da parte di un uomo misterioso che vorrebbe estorcergli denaro in cambio delle foto.

Tra gli oggetti personali della moglie, trova un biglietto di Aurelio! A questo punto, non può non sospettare che proprio il Quesada sia dietro alla trappola delle fotografie e al piano di seduzione messo in atto da Natalia. E non ha assolutamente torto!

Antonito decide di affrontare Aurelio, chiedendogli spiegazioni sul messaggio che ha inviato a Lolita. Il messicano, che al contrario di sua sorella non ha alcuno scrupolo di coscienza, nega tutto e non esita a minacciarlo!

Aurelio minaccia Antonito nelle prossime puntate: se continua a mancargli di rispetto, ci saranno delle conseguenze. La situazione per il Palacios si mette male, visto che Lolita è ancora in dubbio se perdonarlo oppure no.

Oltre questo, c’è anche il problema legato ai Quesada. Cosa vogliono da lui? Nel mirino di Aurelio non ci sono solo i Bacigalupe, ma anche Antonito, in quanto è ora un politico e potrebbe intralciare i suoi loschi piani! Inoltre, vuole destabilizzare l’intero quartiere spagnolo.

Il Palacios, però, resta comunque ignaro di ciò. Nessuno ad Acacias ancora sa che l’arrivo di Aurelio e Natalia cambia totalmente tutto. Intanto, Genoveva inizia ad avvicinarsi ai nuovi arrivati dopo la prigione!