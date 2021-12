Anticipazioni Una Vita, Lolita muore? Ecco perché sta male, l’epilogo

La giovane donna originaria di Cabrahigo becca Antonito con Natalia e finisce in ospedale in gravissime condizioni, ecco cosa si scopre in seguito

Che cos’ha Lolita in Una Vita? Le anticipazioni rivelano che la Casado ha ancora molto da affrontare, ma non muore. Dunque, il pubblico può stare tranquillo, in quanto c’è un epilogo a questa vicenda e non è negativo. In queste settimane, i telespettatori l’hanno vista perdere i sensi in modo improvviso. Durante i momenti di tensione, la giovane donna di Cabrahigo sviene e cade a terra. Antonito si è spaventato parecchio, ma non immagina che il peggio deve ancora venire.

Inizialmente, Carmen ha ipotizzato una seconda gravidanza. Ebbene no: come già anticipato, Lolita non è incinta. Prima di scoprire cosa sta succedendo realmente alla Casado, devono avvenire una serie di eventi che la allontanano da Antonito. Innanzitutto riceve delle foto che ritraggono suo marito in compagnia di Natalia.

In questo modo, capisce che i suoi timori non erano poi così sbagliati. Di fronte a queste immagini decide di confrontarsi con Ramon e Carmen. Dopo di che, caccia di casa Antonito! Quest’ultimo non può fare altro che accettare la richiesta di sua moglie, lasciando così l’abitazione della sua famiglia e andando a vivere in una pensione.

Il pubblico è molto preoccupato per Lolita, tanto che in tanti temono che possa morire. La situazione per lei si complica quando becca Antonito e Natalia in un momento di passione! La Quesada trova il momento perfetto per farsi trovare in compagnia del Palacios dalla Casado. La tensione è talmente alta che Lolita sviene di nuovo!

La povera donna di Cabrahigo viene trasferita in ospedale, dove la ricoverano in gravissime condizioni! I medici sottopongono la Casado a vari controlli all’interno della struttura ospedaliera, ma nessuno di loro è in grado di comprendere l’origine del suo malessere. Si scopre nelle prossime puntate di Una Vita che Lolita ha una malattia incurabile.

Nessuno riesce ad accettare tale situazione e i Palacios tentano di rendere questi giorni per lei sereni. Ma sebbene la Casado non riesca a perdonarlo, Antonito tenta di starle accanto in tutti i modi. Il giovane politico si mette subito alla ricerca di una cura che possa mettere in salvo sua moglie dalla morte certa.

Una lunga ricerca quella del figlio di Ramon. Qual è l’epilogo? Ebbene, Lolita non muore! Fortunatamente Antonito riesce a individuare la soluzione giusta, chiamando ad Acacias un famoso medico. Quest’ultimo mette in atto una cura sperimentale, i cui risultati non sono certi. Bisogna, dunque, attendere prima che Lolita torni in salute.