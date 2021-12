Una Vita, Antonito tradisce Lolita: come reagisce Acacias? Scoppia la rissa

Come reagiscono i vicini di Acacias di fronte al tradimento di Antonito? Ebbene le anticipazioni di Una Vita segnalano una rissa nel ricco quartiere spagnolo, che vede protagonista Natalia Quesada. Quest’ultima finisce inevitabilmente sulla bocca di tutti. I vicini sono consapevoli del fatto che la nuova arrivata abbia più volte tentato di sedurre Antonito, portando a buon fine il suo compito. Ma prima la povera Lolita si ritrova a vivere delle spiacevoli situazioni.

Inizialmente le arrivano delle foto che ritraggono suo marito mentre trascorre del tempo con Natalia, la quale non si ferma qui. Infatti, quando sa che i Palacios sono fuori città, va a trovare Antonito. Qualcuno scatta delle foto in lontananza e cerca, successivamente, di ricattare il figlio di Ramon. Quando Lolita riceve gli scatti, il Palacios è rasserenato dal fatto che non siano quelli riguardanti la visita di Natalia in casa sua. Nonostante ciò, la Casado prende male il tutto e caccia dalla loro abitazione Antonito.

Il politico è così costretto ad andare via, ma prima deve prendere tutte le sue cose. Nel frattempo, Aurelio crede che Natalia non abbia portato a termine il suo compito con risultati soddisfacenti. Così, la invita a fare di meglio. A questo punto, la Quesada raggiunge il Palacios a casa e inizia a sedurlo. La povera Lolita giunge sul posto proprio nel momento in cui Antonito la sta tradendo con Natalia.

Come si può già immaginare, la scena destabilizza non poco la Casado, che ha un malore e finisce svenuta a terra. Da questo momento, inizia un lungo calvario per una delle coppie più amate di Una Vita. Le anticipazioni segnalano che i vicini non prendono affatto bene i vari tentativi di Natalia di sedurre Antonito e così agiscono.

In particolare, le signore di Acacias hanno modo di dimostrare tutta la loro ostilità alla new entry, quando si presenta in latteria come se niente fosse. Di fronte a questo suo atteggiamento, pare che le vicine non riescono a trattenere la loro rabbia. Infatti, nasce una rissa tra donne nel ricco quartiere spagnolo!

A placare il tutto è l’arrivo di Genoveva. E bisognerà fare attenzione a questa fase della trama. La dark lady di Acacias si avvicina ai Quesada e con loro inizia una vera e propria alleanza. Dunque, questo probabilmente segna l’inizio di tutto. Intanto, i telespettatori avranno modo di scoprire che Natalia non è come Aurelio.

Dopo aver separato Antonito e Lolita, la giovane Quesada avverte dei sensi di colpa. Al contrario del fratello, non è soddisfatta delle sue azioni e della crisi che è riuscita a provocare nella coppia.