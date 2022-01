Una Vita, Miguel: dove sono davvero i genitori? Ecco la verità sul mistero

Chi sono il padre e la madre del giovane Olmedo? In realtà, la coppia non è morta e presto il ragazzo si ritrova di fronte all’inaspettata verità

Miguel è approdato ad Acacias nelle scorse puntate di Una Vita con i suoi nonni Sabina e Roberto Olmedo. Ma chi sono davvero i suoi genitori e, soprattutto, dove sono? Nei prossimi episodi il pubblico italiano scoprirà che il ragazzo è sempre stato convinto che suo padre e sua madre siano morti. E invece questa non è la verità, in quanto i genitori di Miguel sono vivi e vegeti. Per tutti questi anni, i suoi nonni hanno tenuto il ragazzo all’oscuro della verità.

Il mistero si infittisce quando il ragazzo intende rendere omaggio a suo padre e sua madre. Le sue parole generano nei suoi nonni una strana reazione, che viene subito notata dallo stesso giovane. Miguel inizia così a indagare sulle sue origini, mentre Roberto cerca di impedire a Sabina di raccontargli la verità sul loro passato. Ora il ragazzo vuole a tutti i costi sapere che fine hanno fatto i suoi genitori!

A questo punto, il pubblico vedrà gli Olmedo discutere sul diritto del nipote di sapere dove si trova la coppia che l’ha messo al mondo. In tutto questo va segnalato che la rapina alla banca che Sabina e Roberto stanno organizzando ormai da tempo ad Acacias non ha il risultato che loro sperano! A rovinargli tutti i piani ci pensa proprio Miguel. Dunque, non mancano di certo i colpi di scena per gli Olmedo.

Ma, intanto, si presenta per loro un grande problema, visto che il nipote vuole assolutamente sapere cosa gli stanno nascondendo da una vita sui suoi genitori. Qual è la verità sul loro passato? Ebbene a rivelarla è Roberto, il quale decide finalmente di essere sincero con suo nipote e di parlargli di ciò che accadde diversi anni fa.

Ebbene, i genitori di Miguel si trovano attualmente in prigione. Quando scopre come stanno davvero le cose, il ragazzo resta senza parole e con una strana sensazione. Da una parte si sente sollevato perché ora sa che i genitori non sono davvero morti, dall’altra però capisce di essere stanno ingannato dai suoi nonni per tutti questi anni.

Il padre e la madre di Miguel furono arrestati a seguito di una grande rapina, avvenuta diverso tempo fa, lontano da Acacias. Dunque, si scopre così che gli Olmedo sono da sempre dei rapinatori. Di fronte alla curiosità del nipote, Roberto non può non rivelargli che i suoi genitori si trovano in carcere perché la loro enorme rapina fallì.

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Miguel è a conoscenza di un folle piano finito male, ma non sapeva che i protagonisti furono proprio i suoi genitori. Infatti, Roberto si ritrova a dovergli confessare che gli autori di quella famosa rapina erano proprio sua madre e suo padre.

Non morirono, ma attualmente si trovano in carcere a scontare la pena. Roberto chiede, però, a Miguel di non raccontare a sua nonna Sabina che si è ritrovato costretto a rivelargli tutta la verità sul loro passato.