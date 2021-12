Una Vita, gli Olmedo faranno la grande rapina? Una brutta sorpresa

Roberto e Sabina sono pronti a mettere in atto il loro piano, ma qualcuno riesce a fermarli in tempo

Sabina e Roberto sono pronti per mettere in atto la grande rapina, ma nelle prossime puntate di Una Vita il nipote Miguel diventa sempre più sospettoso. I due coniugi Olmedo hanno acquistato il ristorante Nuovo Secolo di Felicia ad Acacias e, sin da subito, hanno dimostrato di avere un piano in mente. Infatti, i telespettatori hanno notato delle attività sospette all’interno del locale. I due nonni di Miguel sono pronti a mettere a segno una rapina in banca!

Secondo le anticipazioni, gli Olmedo hanno sempre avuto in mente questo folle piano, di cui il nipote non sa nulla. E mentre quest’ultimo continua a corteggiare Anabel, ecco che Sabina e Roberto proseguono con i loro lavori. Ma cosa stanno combinando di preciso? Il loro scopo è quello di realizzare un tunnel che possa condurli direttamente alla banca. Qui effettueranno la loro rapina. Con il passare del tempo, entrambi temono delle ripercussioni su Miguel.

Pertanto, lo esortano più volte a lasciare Acacias per gli studi. Ma il ragazzo è troppo preso da Anabel per andare via così all’improvviso. Sebbene le intromissioni di Aurelio e Natalia lo destabilizzino un po’, Miguel non ha alcuna intenzione di arrendersi con la Bacigalupe. Arriva così il momento per loro di ufficializzare la relazione.

Dopo un breve salto temporale, si scopre che i due giovani si stanno incontrando di nascosto in una pensione, per vivere la loro passione lontano dagli occhi indiscreti. Oltre ciò, Miguel inizia ad aiutare Marcos con gli affari e questo lo porta, ancora di più, a scontrarsi con Aurelio. Mentre accade tutto questo, Sabina e Roberto rischiano di farsi scoprire dal nipote mentre stanno manipolando la dinamite.

Nonostante ciò, continuano a elaborare il loro piano e immaginano già il loro futuro dopo la grande rapina, che dovrà essere la migliore che abbiano mai fatto. Mettono a punto i loro piani per rapinare la filiale della banca e, allo stesso tempo, temono che Miguel possa scoprire tutto. Infatti, il ragazzo continua a monitorare le loro strane attività.

Roberto e Sabina cercano un alibi per Miguel, ma non riescono a trovare quello giusto. Ed ecco che arriva il momento di fare la loro grande rapina. Lasciano tutto pronto per il momento tanto atteso e vanno a riposare. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che qualcuno, però, si intrufola di nascosto nel ristorante.

Quando si risvegliano scoprono furiosi che la loro rapina è impossibile, visto che è tutto allagato. Non è un caso che sia avvenuto questo allagamento: Roberto e Sabina si ritrovano di fronte a una brutta sorpresa. Proprio quello che non avrebbero voluto che accadesse è appena successo: Miguel sa tutto.

Proprio lui riesce a sabotare il loro folle piano. Dopo di che, si confronta con loro, chiedendogli apertamente di fermare il crimine!