Una Vita, Miguel dopo Anabel: arriva Daniela, ma ecco chi è davvero

Nelle prossime puntate di Una Vita, Miguel e Anabel si lasciano. Nessun matrimonio per la giovane coppia, nonostante tutto. Il giovane ha lottato per l’amore che prova nei confronti della Bacigalupe, non ricevendo però ciò che si aspettava. Ed ecco che ad Acacias arriva Daniela, una cameriera italiana assunta da Sabina nel ristorante Nuovo Secolo. Ma attenzione: come tutti coloro che approdano nel ricco quartiere spagnolo, anche lei ha dei segreti da nascondere. Con il trascorrere del tempo, gli Olmedo iniziano a nutrire dei forti sospetti sul suo conto.

In tutto questo c’entra Mendez. Andando per ordine, la presenza dei Quesada nella vita dei Bacigalupe porta Miguel a prendere la saggia decisione di interrompere ogni tipo di relazione con loro. E fa anche bene, visto che non gira aria buona intorno ai loro intrighi. Dopo la rottura, Sabina cerca di fare qualcosa in modo che suo nipote affronti al meglio il suo dolore. Così, assume una bellissima cameriera italiana quando nota che tra lei e Miguel c’è una certa chimica. Sin da subito, Daniela riesce a entrare nel cuore degli Olmedo con la sua dolcezza.

Non solo è una brava cameriera, ma anche una cuoca meravigliosa. Miguel è ancora ferito dalla rottura con Anabel, la quale vorrebbe almeno che restasse un’amicizia tra loro. Ma il giovane Olmedo si rifiuta di avere con lei qualsiasi tipo di legame. A consolarlo ci pensa Daniela. Sabina crede che la nuova arrivata sia senza dubbio una benedizione per il ristorante. Improvvisamente, però, il pubblico vedrà la cameriera fare una telefonata segreta a un interlocutore.

E qui sorge la domanda spontanea: chi è davvero Daniela in Una Vita? Le anticipazioni segnalano che i telespettatori italiani vedranno Mendez interessarsi particolarmente alla nuova cameriera del ristorante. L’ispettore è pronto ad approfondire la conoscenza della ragazza. Ma per quale motivo? Cosa nasconde davvero la nuova arrivata? Inizialmente, non è chiaro ciò che unisce Daniela e Mendez.

Potrebbe sembrare che tra loro ci sia qualcosa di sentimentale in corso. In realtà si tratta di ben altro. Certo, c’è un segreto dietro e il giovane Olmedo non reagisce bene quando scopre come stanno davvero le cose.

Miguel e Daniela sono sempre più legati ed è Sabina a notare che c’è qualcosa di strano. La proprietaria del ristorante segue la ragazza, in quanto crede di non potersi fidare di lei, soprattutto quando percepisce che c’è qualcosa che la lega a Mendez. La ristoratrice è convinta che collabori con la polizia.

E infatti le anticipazioni spagnole rivelano che Daniela collabora con le forze dell’ordine alle spalle di tutti! Anche Miguel nelle prossime puntate inizia a insospettirsi sul conto della cameriera e purtroppo si ritrova di fronte a una spiacevole sorpresa!

Ebbene, Daniela sta indagando proprio sulla famiglia Olmedo e in particolare su una rapina che misero in atto i genitori di Miguel!