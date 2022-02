Una Vita, Felipe e Natalia vicini: nuova coppia? Ecco cosa accade davvero

Felipe e Natalia, nuova coppia di Una Vita? Le anticipazioni annunciano il ritorno dell’Alvarez Hermoso ad Acacias, dopo il breve viaggio in Francia. Ha deciso di raggiungere il figlio Tano dopo aver scelto di mettere fine alla sua guerra con Genoveva. Con l’aiuto di Casilda e dei suoi amici, l’avvocato ha preso la saggia decisione di allontanarsi per qualche periodo dal ricco quartiere spagnolo. I telespettatori non devono temere, perché Felipe torna presto ad Acacias e il suo primo incontro è proprio quello con Genoveva.

Stranamente è lei ad accoglierlo dopo questo viaggio. Ovviamente, le speranze della Salmeron cadono di nuovo a terra, visto che l’avvocato non ha alcuna intenzione di concederle il perdono. Sebbene abbia messo da parte la loro guerra, non vuole avere più a che fare con lei. Nonostante ciò, Genoveva vorrebbe continuare ad avere una certa influenza nella sua vita e, nel frattempo, va avanti con i Quesada. Una nuova alleanza per la Salmeron, che decide di schierarsi contro Marcos, sostenendo Aurelio e Natalia.

Quest’ultima è ormai diventata la sua pupilla. Di fronte alle agguerrite vicine, è stata proprio lei a prendere prontamente le sue difese. Ora per lei ha in serbo una missione importantissima. Nelle prossime puntate di Una Vita, Genoveva convoca Felipe per un colloquio a casa sua. Entrambi sono pronti a lasciarsi il loro matrimonio alle spalle. Infatti, concordano sul fatto che debba essere annullato il prima possibile.

Ma attenzione, perché la Salmeron non vuole che suo marito resti solo: Genoveva chiede a Natalia di sedurre Felipe! Ebbene sì, la Salmeron vuole ancora tenere sotto scacco l’avvocato e prende così inizio un folle piano che porta l’Alvarez Hermoso ad avvicinarsi all’affascinante Quesada. Quest’ultima finge un incontro casuale con lui e tira fuori le sue armi per sedurlo.

Riesce nel suo intento? Le anticipazioni fanno sapere che Natalia riesce a sedurre Felipe. Dopo aver creato una rottura tra Antonito e Lolita, la giovane Quesada questa volta deve concentrarsi sull’avvocato di Acacias 38. Però, non ha messo in conto un dettaglio importante: e se Felipe le iniziasse a piacere davvero? La trama della soap opera spagnola vede Felipe e Natalia vicini e presi l’uno dall’altra!

A Genoveva sfugge di mano il suo stesso piano. La Quesada, che inizialmente agisce solo per aiutare la sua nuova amica, si rende presto conto di essere realmente interessata all’avvocato. Dall’altra parte, non riceve di certo un rifiuto. Ancora una volta, Felipe si fa trasportare da una donna e i guai aumentano.

Certamente, come tutti possono immaginare, Genoveva non se ne sta a guardare. Dunque, i colpi di scena non tardano ad arrivare nel ricco quartiere spagnolo per Felipe e Natalia! La giovane Quesada, al contrario del fratello Aurelio e della Salmeron, non ha un animo crudele, anzi.