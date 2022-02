Una Vita, Genoveva e Aurelio: c’è un patto segreto, ma lei viene umiliata

Genoveva e Aurelio hanno un piano segreto e ben presto il pubblico lo scoprirà. Nelle prossime puntate di Una Vita tutto diventerà più chiaro per i telespettatori. Ma prima che ciò avvenga, la Salmeron deve affrontare ancora qualche problema con Felipe. Va comunque precisato che l’avvocato finalmente decide di voltare pagina. Grazie all’intervento di Casilda, l’Alvarez Hermoso decide di interrompere la sua guerra e di lasciare per qualche tempo Acacias. Va a trovare suo figlio Tano in Austria e per il momento non sceglie la data di ritorno.

Lui non lo sa, ma Genoveva tiene conto di ogni suo movimento. Dunque, grazie a una spia, riesce a tenere sotto controllo Felipe e Tano in Austria. E nel frattempo avvia una nuova alleanza. Si mostra particolarmente interessata ai Quesada. Si avvicina a loro senza farsi troppi problemi e cerca di fare affari con Marcos. Tra Aurelio e Genoveva c’è molta intesa e il quartiere di Acacias inizia a tremare. Due menti malvagie si stanno unendo e questo non è di certo un buon segno per il ricco quartiere spagnolo.

Le anticipazioni rivelano che la Salmeron si avvicina molto anche a Natalia. Quest’ultima diventa la sua pupilla e, dopo il torto fatto ad Antonito e Lolita, riesce a ritrovare la serenità. Aurelio, però, inizia a guardare con riluttanza il buon rapporto nato tra Genoveva e Natalia. Il messicano non è di certo uno sprovveduto e capisce che la Salmeron è una persona imprevedibile. Teme che possa fare loro del male.

Ma Natalia non si lascia intimidire, anzi si affida completamente alla sua nuova amica. Insieme si preparano per prendere parte alla festa organizzata all’Ambasciata d’Italia, con l’evidente invidia degli altri vicini. Le due amiche fanno ritorno ad Acacias felicissime di ciò che è accaduto all’evento: sono state loro al centro della festa. Nel quartiere tutti non fanno altro che parlare di loro.

Intanto, secondo le anticipazioni di Una Vita, Genoveva continua ad avvicinarsi sempre di più a Natalia. A questo punto, Aurelio le propone un’opportunità importante: perché non uniscono le loro forze negli affari? Sebbene riceva una generosa offerta da parte del messicano, la Salmeron si rifiuta di collaborare.

E nel frattempo il Quesada deve affrontare i suoi scontri con Marcos, visto che non vanno per nulla d’accordo. L’assenza di Miguel, inoltre, peggiora la situazione. Ed ecco che in questa fase della trama di Acacias 38 il pubblico scoprirà che Genoveva e Aurelio hanno in realtà un patto segreto!

Chi finisce nel loro mirino? Marcos Bacigalupe! Ebbene sì, il messicano è proprio disposto a tutto pur di vendicarsi e con l’aiuto della Salmeron crede di poter riuscire nell’impresa. La dark lady del famoso quartiere inizia ad agire ai danni del padre di Anabel e non mancano di certo i colpi di scena!

Ma deve fare molta attenzione all’astuzia di Marcos. Infatti, quest’ultimo delude le sue aspettative e la umilia, rifiutando il suo investimento. A darle gli strumenti adatti per fargli cambiare idea ci pensa ovviamente Aurelio.