Anticipazioni Una Vita, Genoveva trova Felipe e Tano: la decisione

L’avvocato fa perdere le sue tracce proprio quando scoppia la guerra in Europa: la Salmeron però ha sempre un asso nella manica

Genoveva riesce a trovare Felipe e Tano nelle prossime puntate di Una Vita. Prima di arrivare a questa fase della trama di Acacias 38, avvengono varie svolte. Innanzitutto, in questi giorni, il pubblico di Canale 5 assisterà al ritorno della Salmeron nel ricco quartiere spagnolo. Infatti, riesce a ottenere la grazia dal re e a risultare innocente durante il processo sull’omicidio di Marcia. Un duro colpo per l’avvocato, che si ritrova anche a trascorrere una notte in prigione avendo avuto una reazione troppo violenta.

Al suo ritorno a casa, Ramon e Liberto decidono di prendere in mano la situazione. La guerra tra Felipe e Genoveva deve finire. I due amici chiedono l’aiuto di Casilda, la quale interviene e cerca di convincere l’Alvarez Hermoso a mettere fine alla sua infinita lotta. Ed ecco che inaspettatamente la dolce domestica riesce nel suo intento e Felipe decide di lasciare Acacias. Per mettersi il tutto alle spalle, l’avvocato è pronto ad andare a trovare Tano, il figlio che adottò con Celia, in Austria.

Ovviamente, non ha alcuna intenzione di dimenticare ciò che ha fatto la Salmeron. Quest’ultima, scontenta di questa partenza, giura vendetta e si dice anche disposta a fare del male a Tano se sarà necessario. Improvvisamente, però, non arrivano più notizie su Felipe. In Europa inizia la guerra e inaspettatamente Genoveva teme che sia accaduto qualcosa all’avvocato. Fa di tutto pur di trovarlo e a se stessa dice che solo lei può ucciderlo.

La dark lady di Acacias dimostra di essere molto preoccupata e questo non passa inosservato ad Aurelio, con cui ha appena avviato un’alleanza. Il Quesada si rende conto che Genoveva è ancora legata a Felipe. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che finalmente riesce a ricevere notizie da Cuevas, l’uomo che deve tenere sotto controllo l’Alvarez Hermoso lontano dalla Spagna.

A questo punto, la Salmeron può stare tranquilla: Felipe è arrivato in Austria sano e salvo. Cuevas le chiede istruzioni su come dovrà agire nei prossimi giorni. Ma Genoveva gli chiede semplicemente di seguire ogni loro movimento e di tenerli sotto controllo. Dovrà solo stare a guardare e rivelarle tutte le informazioni più importanti.

La Salmeron si rende conto che c’è ancora tempo per vendicarsi. Dunque, per ora decide di lasciare Felipe e Tano vivere serenamente il loro ricongiungimento. Intanto, lei continua a tramare alle spalle di tutti ad Acacias. Mentre cerca di fare affari con Marcos, diventa sempre più amica di Aurelio e Natalia. In particolare, sceglie di rendere quest’ultima la sua pupilla.

Fa in modo che il quartiere inizi ad accettare la presenza della giovane Quesada, nonostante abbia rovinato il matrimonio di Antonito e Lolita. Le due nuove amiche cammino insieme per le vie di Acacias, ma nessuno dovrebbe fidarsi di Genoveva, neppure i Quesada!