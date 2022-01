Una Vita anticipazioni, Genoveva trova la sua pupilla: ecco chi è

Per la temuta dark lady di Acacias è l’inizio di una nuova era, in cui deve giocare con le giuste alleanze

Le puntate di Una Vita che stanno andando in onda vedono Genoveva in prigione. Ma chi si aspetta la pena di morte, sta sbagliando. Come sempre, la dark lady di Acacias dimostra di avere un asso nella manica e gioca le ultime carte per tornare in libertà. Le anticipazioni ci fanno sapere che raggiunge, anche questa volta, il suo scopo. Ovviamente, questo distrugge Felipe.

Avvalendosi dell’appoggio di un arcivescovo, Genoveva viene dichiarata innocente! La decisione del giudice in tribunale scatena una dura reazione nell’Alvarez Hermoso, che si ritrova addirittura a trascorrere una notte in prigione. Quando fa ritorno a casa, ecco che anche la Salmeron torna per le vie di Acacias. L’incontro tra loro è ricco di tensione.

Ma dopo l’ennesimo scontro che dà scandalo, Ramon e Liberto si dicono stanchi di questa guerra. I due amici decidono di chiedere aiuto a Casilda, per convincere Felipe a mettere la parola fine alla sua sete di vendetta. Inaspettatamente, è proprio la dolce domestica a portare l’avvocato a chiudere la sua infinita guerra con la Salmeron. Infatti, dice basta e decide di lasciare Acacias per qualche tempo.

Genoveva non è per nulla felice della sua partenza e giura che riuscirà a vendicarsi, colpendo anche Tano. Nonostante ciò, ora può finalmente dedicarsi con più tranquillità alla riconquista del ricco quartiere spagnolo. La sua attenzione ricade subito su Aurelio e Natalia. Non può non notare che i due fratelli Quesada stanno destabilizzando Acacias e lei non può restare indietro.

Così si avvicina ad Aurelio, cercando alleanza. Dunque, il pubblico da ora in poi deve aspettarsi di tutto, in quanto i due cattivi di questa fase della trama si alleano! Le anticipazioni di Una Vita fanno sapere che la Salmeron si sforza di mantenere dei buoni rapporti con il Quesada. Allo stesso tempo, vorrebbe fare affari anche con Marcos, tanto che si presenta a sorpresa a casa sua per guadagnarsi la sua fiducia.

Notando la sua presenza, Soledad – intanto è diventata l’amante del Bacigalupe – appare abbastanza irritata. Ciò a cui dovranno fare attenzione i telespettatori è l’interesse che Genoveva nutre nei confronti di Natalia.

La Salmeron si avvicina alla giovane Quesada, che nel frattempo dimostra di non essere crudele come il fratello. La dark lady tenta di estorcere delle informazioni alla nuova amica, che diventa la sua pupilla.

Infatti, Genoveva inizia a notare delle somiglianze tra lei stessa e Natalia. Non solo, appare come un’eroina di fronte al quartiere quando dice alla Quesada che dovrebbe mantenere le distanze da Antonito.

Va segnalato che questa nuova amicizia genera delle interessanti dinamiche, che presto vedono protagonista anche Felipe!