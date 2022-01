Una Vita, tra Genoveva e Felipe un amaro addio: la minaccia su Tano

Genoveva e Felipe si dicono addio nelle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni spagnole ci fanno sapere che l’Alvarez Hermoso finalmente mette la parola fine alla guerra con sua moglie. I telespettatori italiani ancora devono assistere a una serie di dinamiche prima di arrivare a questo amaro addio. Innanzitutto, in questi giorni, il pubblico di Canale 5 vedrà la Salmeron finire in carcere dopo la confessione sull’omicidio di Marcia.

Dunque, il piano di Felipe, Mendez, Santiago e Laura ha il risultato che cercano. Ma come sempre la dark lady ha un asso nella manica e in prigione pensa a qualsiasi soluzione che possa portarla in libertà. Prima chiede il perdono al Re e poi si fa aiutare dalla chiesa, attraverso una serie di promesse. Ed ecco che in tribunale Genoveva viene dichiarata innocente.

Come si può immaginare, l’avvocato di Acacias va su tutte le furie quando il giudice legge la sentenza. La sua dura reazione lo porta a trascorrere una notte in prigione. Quando esce torna a casa proprio nel momento in cui la Salmeron sta facendo lo stesso. Pertanto, si ritrovano nuovamente faccia a faccia. L’Alvarez Hermoso non perde tempo e la manaccia di essere ancora pronto a tutto.

Dall’altra parte, la dark lady non sembra essere poi così turbata. Ormai tutto il quartiere è stanco dell’infinita lotta che li sta vedendo protagonisti. In particolare, Ramon e Liberto vorrebbero vedere Felipe vivere con serenità senza pensare alla sua vendetta contro Genoveva. Ed ecco che chiedono a Casilda di intervenire.

Proprio la dolce domestica di Rosina riesce a convincere l’avvocato a mettere fine a questa guerra, in quanto la Salmeron troverà sempre un modo per scamparla. A questo punto, Felipe decide finalmente di voltare pagina. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che l’Alvarez Hermoso annuncia di voler lasciare Acacias per raggiungere Tano, il figlio che adottò con Celia.

Al momento, il ragazzo si trova in Austria per studiare e l’avvocato ha intenzione di ricongiungersi a lui. Quando annuncia la sua partenza, Genoveva storce un po’ il naso e decide di essere presente durante i saluti.

Tra loro c’è un amaro addio e non il lieto fine che la Salmeron ha sperato per tanto tempo. Addirittura la dark lady si lascia andare a una minaccia crudele: per vendicarsi un giorno se la prenderà direttamente con Tano, il punto debole di Felipe.

Ma attenzione perché nelle prossime puntate in realtà Genoveva è più impegnata a costruirsi le giuste alleanze nel ricco quartiere spagnolo. In particolare, il pubblico la vedrà interessarsi ai Quesada!