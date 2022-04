Una Vita, Natalia e gli incubi sul passato: cosa sogna, cosa c’entra Marcos

Cosa sogna Natalia in Una Vita? Nelle puntate andate in onda in Italia di recente, il pubblico ha iniziato a farsi delle domande sugli incubi della giovane Quesada. Spesso Aurelio si ritrova costretto a svegliarla mentre sta sognando qualcosa che la agita molto. Il protagonista degli incubi di Natalia è Marcos Bacigalupe! Che le due famiglie abbiano condiviso un passato turbolento in Messico è sempre stato abbastanza chiaro. Sin dal loro arrivo, i due fratelli Quesada hanno dimostrato di avere qualche conto in sospeso con i Bacigalupe.

La situazione, nel tempo, si è fatta sempre più complicata. Aurelio e Natalia hanno lavorato per allontanare Anabel da Marcos e sono riusciti nel loro intento. La ragazza è perdutamente innamorata dell’imprenditore messicano e, addirittura, accetta anche la sua proposta di matrimonio! La giovane, però, chiede al Quesada di attendere ancora qualche tempo prima di annunciare la notizia sul loro fidanzamento. In particolare, Anabel vorrebbe vedere prima Marcos e Salustiano, ovvero i loro genitori, riappacificarsi.

Ma la pace tra i Quesada e i Bacigalupe non è destinata ad arrivare. Infatti, le due famiglie continuano a combattere tra loro. Nelle prossime puntate di Una Vita, Marcos è sempre più convinto che sia stata Natalia a uccidere Felicia. Ora vuole solo vendetta e inizia a ottenerla quando la Quesada viene arrestata, durante un suo appuntamento con Felipe. Quest’ultimo, in questa occasione, sceglie di avere una tregua con Genoveva, per salvare insieme Natalia.

Non è stata lei a uccidere Felicia, però Marcos ne è certo. In realtà, la sua certezza arriva anche da qualcosa che accadde diverso tempo fa in Messico. Non crede che Natalia abbia ucciso la ristoratrice solo perché le loro famiglie sono nemici attualmente. Dietro, c’è molto altro! La Quesada continua a fare degli incubi terribili e in carcere accade ancora.

A rendersi conto di questo malessere è Genoveva. La dark lady di Acacias 38 va a trovare in prigione Natalia e qui scopre che ha, appunto, questi incubi da cui fatica a svegliarsi. La Quesada, però, non rivela nulla alla sua amica su questi brutti sogni che riguardano Marcos! La Salmeron intuisce che dietro gli incubi c’è qualcosa di molto importante.

Come sempre, l’intuizione di Genoveva corrisponde alla realtà. Infatti, Natalia sogna il momento in cui fu abusata da Marcos! In Messico il Bacigalupe approfittò della giovane Quesada, che ancora oggi si porta dietro gli strascichi di una terribile violenza. Come già anticipato più volte, Marcos è un uomo molto violento, con un passato oscuro!