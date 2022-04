Una Vita, Genoveva e Felipe di nuovo uniti dopo un arresto: cosa succede

Cosa succede tra Genoveva e Felipe nelle prossime puntate di Una Vita? Ebbene l’ex coppia di Acacias 38 è di nuovo unita, ma non è come sembra. L’Alvarez Hermoso non ha alcuna intenzione di tornare insieme alla dark lady. Allora perché ‘firmano’ questa tregua? Il tutto accade quando Natalia Quesada viene arrestata. Proprio nel momento in cui si trova in compagnia dell’avvocato, la messicana viene portata vita dalla polizia e rinchiusa dentro a una prigione. Ora Felipe deve fare il possibile per riportarla a casa, in quanto crede alla sua innocenza.

In effetti, non fu lei a uccidere Felicia! Nel frattempo, l’avvocato di Acacias è anche molto preoccupato per via dell’improvvisa sparizione di Mendez. Quest’ultimo deve incontrarlo per rivelargli le ultime novità sulle indagini, ma viene aggredito. Natalia si trova in carcere e Aurelio le fa visita. Qui i due fratelli Quesada discutono sul fatto che Felipe vorrebbe farsi carico della difesa. Ebbene, Aurelio non può non accettare l’aiuto dell’Alvarez Hermoso, che si reca così in carcere per trovare la pista giusta da seguire.

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che, parlando con Natalia, Felipe sceglie di coinvolgere proprio Genoveva nella difesa. Pertanto, i due ex coniugi decidono di riappacificarsi, ma solo perché entrambi vogliono portare la giovane Quesada fuori di prigione. Fatto ciò, la Salmeron chiede ad Aurelio di fidarsi dell’avvocato, il quale sa ciò che deve fare per riportare sua sorella in libertà.

Pertanto, il pubblico vedrà Felipe, Genoveva e Aurelio collaborare per il futuro di Natalia. I telespettatori non dovranno lasciarsi ingannare questa inaspettata tregue decisa dall’avvocato e dalla Salmeron. Infatti, Genoveva non è mai cambiata e ancora nutre dei forti sentimenti nei confronti dell’Alvarez Hermoso. Ancora una volta, ciò che prova nei confronti di Felipe, porta la temuta dark lady a compiere diaboliche mosse.

Intanto, la situazione ad Acacias inizia a complicarsi per via dei movimenti anarchici. In particolare, Antonito e la sua famiglia sono in serio pericolo e ancora non si sono accorti di nulla! Nessuno può immaginare che sta per avvenire una vera e propria tragedia per mano degli anarchici e di Soledad! Quest’ultima, nelle prossime puntate, si ritrova costretta ad accettare di mettere in atto un terribile piano.

Bisognerà fare attenzione a ciò che accade nel ricco quartiere, anche perché non manca di certo l’intromissione di Genoveva e Aurelio. I due perfidi alleati sono consapevoli di ciò che sta per accadere ad Acacias e non fanno nulla per fermare gli anarchici, anzi.