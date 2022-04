Anticipazioni Una Vita, i Palacios in pericolo: chi li sta spiando e perché

La posizione politica di Antonito genera non pochi problemi alla sua famiglia: non sa ancora di essere finito sotto la mira degli anarchici

Nelle prossime puntate di Una Vita per i Palacios la situazione si mette decisamente male. Qualcuno, a distanza, li tiene sotto controllo. Ma di chi si tratta? Anche questa volta c’entra Antonito e la sua attività politica. Il giovane deputato, dopo aver recuperato il suo matrimonio con Lolita, è partito per una missione di Africa. Inizialmente di lui non si avevano notizie. Addirittura i Palacios hanno immaginato che gli fosse accaduto qualcosa, quando un deputato è stato trovato ferito. Nel momento in cui le loro speranze si sono riaccese, Antonito non ha fatto ritorno in Spagna insieme ai suoi compagni.

Ramon, Lolita e Carmen non hanno potuto non temere il peggio a questo punto. Ma ecco che proprio quando hanno iniziato a credere che il giovane Palacios non sarebbe più tornato ad Acacias, lui si è presentato a casa. La famiglia ha così festeggiato il ritorno di Antonito. Non è passato troppo tempo e il giovane politico ha nuovamente portato problemi a casa. Sin da subito, ha dimostrato di aver cambiato la sua posizione in politica. Ramon ha tentato di riportarlo sulla retta vita, ma senza riuscire nell’intento.

Un articolo di giornale da lui scritto ha causato molta preoccupazione nel ricco quartiere spagnolo e, soprattutto, nella famiglia Palacios. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che, nel frattempo, Miguel accetta di prendere parte, come avvocato, allo sciopero in difesa dei lavoratori. Dice al suo amico Alberto di essere felice di poter dare il suo contributo in questa lotta.

Ed ecco che, in questa fase della trama di Acacias 38, si scopre che gli anarchici stanno segretamente tenendo sotto controllo i Palacios. Si tratta del gruppo complice di Fausto, l’uomo che sta tenendo sotto scacco Soledad da un po’ di tempo. Antonito non immagina che la sua famiglia sia in pericolo a causa delle sue posizioni politiche e prosegue per la sua strada.

Interroga anche Miguel sullo sciopero che hanno portato avanti per i lavoratori, ma non ottiene le risposte che spera. Infatti, il giovane avvocato nega di sapere nulla sulla questione. Ebbene i telespettatori devono prepararsi al peggio. Gli anarchici non hanno intenzione di fermarsi e continuano a tenere sotto osservazione proprio i Palacios.

La loro famiglia è proprio quella che viene più colpita dall’attacco che stanno per mettere in atto. Con l’aiuto di Soledad, Fausto riesce a causare il caos ad Acacias, devastando le vite degli abitanti. Questo, dunque, sembra essere solo l’inizio di una lunga tragedia per il ricco quartiere spagnolo e per i Palacios!