Una Vita, Antonito torna ma non è più come prima: Ramon devastato

Ancora tensioni in casa Palacios nelle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni spagnole fanno sapere cosa accade ad Antonito durante la sua missione in Marocco. Dopo un’iniziale opposizione, Lolita accetta che il marito parta per l’Africa. Solo dopo, attraverso Ramon, viene a sapere che il giovane politico deve affrontare in realtà una missione davvero pericolosa e difficile. Pertanto, la Casado vive con sconforto l’assenza di Antonito ad Acacias. La situazione si complica sempre di più con il passare del tempo.

Mentre Ramon e Carmen entrano in crisi, Lolita non sa più cosa pensare su Antonito. Non ci sono notizie che riguardano il Palacios e questo la getta nello sconforto più totale. Cerca di farsi coraggio proprio quando una notizia che arriva nel ricco quartiere spagnolo devasta tutta la famiglia. Scendendo nel dettaglio, i Palacios vengono a sapere che un diplomatico che si fa chiamare APR ha subito un grave incidente in Nord Africa. Ed ecco che Ramon e Lolita iniziano a pensare che possa trattarsi proprio del loro Antonito.

Fortunatamente, poco dopo, ricevono una notizia che riesce a risollevare i morali: il Ministero conferma che il diplomatico ferito è ancora vivo. Non solo, non si tratta del giovane Palacios. Ma non è finita qui, anzi. Le preoccupazioni aumentano quando scoprono che lui non è tornato in Spagna insieme ai suoi compagni! Che fine ha fatto Antonito? Come già anticipato, i telespettatori non devono temere in quanto le anticipazioni di Una Vita segnalano che fa ritorno ad Acacias.

Il problema, però, è come. A grande sorpresa, Antonito torna ad Acacias! Si scopre così che non era lui il diplomatico con l’acronimo APR gravemente ferito in Africa. Qualcosa, però, in lui è decisamente cambiato dopo questa pericolosa missione. Infatti, nelle prossime puntate il pubblico scoprirà che le sue posizioni conservatrici sono diventare più radicali.

Il giovane diplomatico di Acacias non esita a dimostrare con un discorso politico il suo cambiamento e si ritrova anche a discutere con Miguel per questo motivo. A non sopportare questa situazione è Ramon. Quest’ultimo è profondamente toccato da tutto questo e tenta invano di far ragionare suo figlio.

Ma la situazione è destinata a peggiorare, visto che un articolo radicale di Antonito riesce a suscitare non poche polemiche nel ricco quartiere spagnolo in breve tempo. Cosa accade davvero in Africa? Questo viaggio sicuramente rappresenta un tassello importante per la vita del Palacios e della sua carriera politica.