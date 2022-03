Una Vita anticipazioni, Ramon e Carmen: è crisi, come va a finire

Crisi in casa Palacios, dove le tensioni continuano a farsi sentire e a non lasciare spazio alla felicità: a intervenire ci pensa Lolita

Arriva un momento delicato per la trama di Una Vita. Le anticipazioni segnalano una crisi tra Ramon e Carmen. Il pubblico non deve temere, perché si tratta di qualcosa di passeggero, che apre le porte ad altre importanti svolte. Il tutto apparirà chiaro al pubblico di Canale 5, quando Carmen condivide con Lolita la sensazione che Ramon sia sempre più distante. La Blasco è convinta che suo marito la stia ignorando. E inizia così la crisi tra i due coniugi Palacios. A questo punto, a intervenire ci pensa Lolita.

Quest’ultima, ormai guarita grazie alla cura sperimentale del medico premio Nobel, non sta passando di certo un periodo felice. Subito dopo aver superato la malattia, si ritrova di fronte a una notizia che la destabilizza: Antonito vuole partire per una missione in Marocco. Lolita pensa subito al peggio e, proprio ora che c’è la guerra in Europa, non intende permettere a suo marito di mettere in pericolo la sua vita. Il giovane politico accetta il volere di sua moglie e decide di abbandonare addirittura la sua carriera.

Grazie all’intervento di Susana, Lolita cambia idea e permette ad Antonito di partire per la missione. Ben presto, lei e Ramon si ritrovano di fronte a una situazione tragica. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che, nel frattempo, la Casado esorta il suocero a prendersi cura di Carmen. Non solo, riesce anche a calmare quest’ultima.

Ramon tenta di rimediare e porta un regalo a sua moglie, ma non riesce a trovarla a casa. Subito dopo, hanno anche una discussione in quanto il Palacios non accetta che Carmen offra un servizio di parrucchiere a domicilio. Chiaramente questo allontana ancora di più la Blasco, la quale ammette di fronte a Lolita che non le piace affatto l’atteggiamento del marito.

Una crisi vera e propria quella che affrontano i due coniugi Palacios. L’intera famiglia ha anche una grande preoccupazione al momento: che fine ha fatto Antonito? Inizialmente arriva la notizia che un ragazzo in missione è morto e subito si pensa al peggio. Fortunatamente si scopre che tale uomo è rimasto solo ferito, ma di Antonito non si hanno comunque tracce.

Mentre accade tutto questo, c’è ovviamente una certa tensione in casa Palacios. Non tutto, però, è perduto! Infatti, nelle prossime puntate italiane fortunatamente il pubblico assisterà alla riappacificazione tra Ramon e Carmen, che non si lasciano. Il Palacios riconquista sua moglie, organizzando una notte romantica al Ritz.