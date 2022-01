Una Vita: Antonito e Lolita di nuovo insieme, ma non tutto è come sembra

Lolita non muore e con Antonito c’è la svolta! Nelle prossime puntate di Una Vita, i telespettatori vedranno la Casado riprendersi nel suo letto d’ospedale. A permettergli di avere le cure necessarie per riprendersi dalla sua gravissima malattia ci pensa il medico premio Nobel, Ramón y Cajal. Il giovane Palacios non riuscendo ad accettare il fatto che sua moglie muoia senza aver prima tentato tutte le carte, decide di mettersi in contatto con lo stimato dottore. Quest’ultimo afferma di avere in mente la cura che potrebbe salvare Lolita, ma non è certo dei risultati.

Infatti, si tratta di una cura sperimentale, su cui non ci sono delle conferme. E mentre lotta tra la vita e la morte, Lolita decide di accettare di fare da cavia e inizia così ad assumere il nuovo medicinale. Prima di ciò, avviene un confronto inatteso tra lei e Natalia. Proprio la Casado, convinta di avere pochi giorni di vita, chiede di poter incontrare la giovane Quesada. La richiesta che fa a quella che stava per diventare a tutti gli effetti l’amante di suo marito non è di certo quella che uno si sarebbe aspettato.

Ma Antonito non pensa neanche a un futuro senza la sua Lolita e così fa di tutto pur di salvarla. Le cure di Ramón y Cajal non danno subito dei risultati positivi. Il medico tenta di rassicurare i Palacios come meglio può, invitandoli a mantenere la calma e ad attendere. Quando nota che sua moglie non si sveglia, il giovane politico pensa al peggio e crede che ormai non ci sia più nulla da fare.

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che finalmente Lolita riapre gli occhi e ha anche un buon appetito! Così Ramón y Cajal conferma ai Palacios che la Casado è finalmente guarita! Antonito non potrebbe essere più felice, ma sua moglie decide di segnare le distanze. Dopo il tradimento non riesce a guardarlo con gli occhi di prima, ha bisogno di tempo per elaborare tutto ciò che è accaduto.

Gli fa presenta che una cosa è averlo perdonato e un’altra averlo dimenticato. Antonito e Lolita sono di nuovo insieme, uniti e innamorati. Ma non è tutto rose e fiori tra loro! In realtà, la Casado ammette di avere in mente un’idea in modo che il Palacios possa dimostrarle il suo amore incondizionato. Così, potrà finalmente mettere da parte il passato.

Ebbene si tratta di un contratto, che contiene un ampio elenco di condizioni che Antonito dovrà rispettare. Solo in questo modo il giovane deputato potrà vedere il suo matrimonio tornare a essere normale. C’è grande sorpresa da parte della famiglia Palacios quando leggono il contratto.

Antonito inizia così a comportarsi in modo strano con i vicini. A segnalare che non è tutto come sembra ci pensa Ramon e Carmen, i quali chiariscono la situazione: queste sono le nuove regole di Lolita.

Riescono a ritrovare la serenità perduta in questo modo? Le anticipazioni sono positive, dunque i fan della coppia non devono assolutamente temere il contrario. Per ora, però, la situazione resta in bilico.