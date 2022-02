Una Vita, Antonito va in Africa e scompare nel nulla: che fine ha fatto

Il giovane deputato si reca in missione, ma Ramon e Lolita iniziano a preoccuparsi quando non ricevono più notizie sul suo conto

Antonito lascia Acacias per qualche tempo per una missione importante in Africa. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che, però, scompare improvvisamente. Le mancate notizie scatenano l’agitazione in casa Palacios, con Ramon e Lolita fortemente preoccupati. Ma prima di assistere a questa fase della trama, il pubblico italiano deve scoprire come va a finire con la malattia della Casado. Fortunatamente, Antonito riesce a trovare una soluzione per salvare Lolita dalla morte certa.

La cura sperimentale proposta da Ramon y Cajal, inizialmente, non dà i risultati sperati. Infatti, la giovane donna di Cabrahigo non dà segnali di ripresa. Improvvisamente apre gli occhi e i Palacios festeggiano! Il medico premio Nobel conferma così a tutta la famiglia che Lolita non morirà ed è ormai salva. A questo punto, Antonito cerca di riconquistare il cuore della moglie. Quest’ultima, come si può immaginare, non ha superato del tutto il tradimento subito, ma decide di dargli una possibilità.

La Casado permette al marito di farsi perdonare, solo attraverso delle condizioni. Ed è subito dopo questa scelta che Antonito annuncia che deve partire per il Marocco. Lolita è contraria alla sua partenza e lo fa subito notare. Infatti, disapprova categoricamente la sua scelta. Dopo una conversazione con Susana, la Casado va incontro al Palacios e accetta così che faccia questo viaggio. Non sa, però, cosa c’è dietro.

Lo scopre solo una volta che Antonito ha lasciato Acacias. Ramon la informa che, in realtà, suo figlio è partito per una missione di vitale importanza per il Paese. Essendo che è in corso la guerra in Europa, la Casado si aspetta il peggio e inizia seriamente a preoccuparsi per le sorti del marito. Secondo le anticipazioni di Una Vita, Lolita fa proprio bene ad avere dei timori.

Infatti, Antonito scopre nel nulla nelle prossime puntate italiane. Il giovane Palacios non torna dalla sua missione in Africa insieme ai suoi compagni. Lolita inizia a temere che suo marito non farà più ritorno a casa e in famiglia si respira una aria tesissima. Non solo, in seguito arriva una notizia che complica ancora di più le cose. Un diplomatico ha subito un grave incidente durante la missione.

Pertanto, i Palacios credono che potrebbe trattarsi di Antonito. Il diplomatico in questione risulta vivo, ma del marito di Lolita non si hanno comunque notizie. Il fatto che non faccia ritorno a casa preoccupa non poco. Ma i telespettatori non devono temere. Subito dopo il rientro dei suoi compagni, anche Antonito torna in Spagna e può riabbracciare la sua famiglia.

Bisognerà fare attenzione a questa fase della trama, in quanto il giovane Palacios durante la sua assenza vive delle particolari esperienze in Africa, al punto che quando rientra ad Acacias è ormai cambiato.