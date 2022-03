Anticipazioni Una Vita, Soledad: la scelta che cambia Acacias per sempre

È certo: nelle prossime puntate di Una Vita la decisione di Soledad cambia per sempre Acacias. La misteriosa domestica si è legata davvero molto a Marcos e ora sembra sognare un futuro in casa Bacigalupe. Lui non sa, però, che non solo la sua amante nasconde qualche scheletro nell’armadio sul suo passato, ma lo sta spiando per conto di Aurelio. Infatti, il pubblico ha la prova concreta di questo quando aiuta il Quesada a mettersi in contatto con Anabel. Ci sono altri segreti che sta nascondendo e non riguardano solo i Bacigalupe!

Innanzitutto, tra qualche tempo, finalmente Marcos intuisce che è stata Soledad a uccidere Felicia. Chiaramente quando comprende ciò, non reagisce bene. Al momento, se la sta cavando in quanto ha esposto una serie di indizi che indicano Natalia come colpevole. Mentre riesce a raggirare tutti in questo modo, continua a ricevere delle lettere minacciose. Lei sa bene da dove arrivano: da Fausto. Quest’ultimo fa parte del gruppo di anarchici che ha intenzione di creare caos nelle città spagnole.

Fausto vorrebbe vedere Soledad tornare a far parte della loro cerchia. Ma ormai sembra che la domestica sia più interessata a entrare a far parte della famiglia Bacigalupe. Marcos di certo non immagina che la sua amante sia un’assassina e che riceva questi inviti. Le anticipazioni di Una Vita fanno sapere che, in realtà, tutto il quartiere dovrebbe temere le prossime mosse di Soledad!

Come già anticipato, l’arrivo della domestica ad Acacias non è affatto casuale. Arriva in una fase in cui c’è la guerra in Europa e nel territorio spagnolo non mancano i disordini. Ad esempio, Antonito torna dalla sua missione in Africa cambiato. Ramon e Lolita si preoccupano subito notando che il giovane politico sta assumendo una posizione estremista.

Suocero e nuora tentano di riportarlo sulla vecchia strada, senza però riuscire nell’intento. Nel frattempo, Soledad viene aggredita da due uomini che le chiedono di andare a trovare Fausto in carcere. Per porre fine a questa situazione, la domestica decide finalmente di presentarsi in prigione a trovare il suo ex fidanzato.

Ebbene, dopo le minacce che riceve da Fausto, Soledad accetta di partecipare all’attacco anarchico! Le anticipazioni segnalano che una delle mosse degli anarchici, causata proprio dalla domestica, porta allo scoppio di una bomba. Tale attacco genera un momento davvero drammatico con la perdita di vari protagonisti della soap opera!

Per assistere a questa fase della trama di Acacias 38 c’è ancora da attendere!