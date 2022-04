Una Vita anticipazioni, Anabel resta fregata: Aurelio ha anche un’amante

Non ci sono possibilità per Anabel nelle prossime puntate di Una Vita di avere un futuro felice. La rovina per lei si avvicina e tutto quello che sta attualmente accadendo porta all’epilogo scelto da Aurelio. Quest’ultimo continua a portare avanti il suo piano, che prevede una rottura netta tra i Bacigalupe. Vuole, a tutti i costi, allontanare Marcos e Anabel. E ci sta riuscendo! Infatti, ha già portato più volte la ragazza a mentire a suo padre per trascorrere del tempo con lui. In queste occasioni, la Bacigalupe si è concessa totalmente al Quesada.

Anabel si fida di Aurelio, ma sta commettendo un grave errore. Addirittura, nelle prossime puntate, il messicano fa la sua proposta di matrimonio alla figlia di Marcos. Quest’ultima risponde con un bel sì, ma gli chiede tempo prima di rendere la relazione pubblica. Le anticipazioni segnalano da questo momento in poi Anabel è sempre più sicura di voler condividere la sua vita con Aurelio. In realtà, il Quesada non prova i sentimenti di cui tanto parla. E questo diventa ancora più chiaro andando avanti con la trama.

Secondo le anticipazioni spagnole di Una Vita, Aurelio e Genoveva si avvicinano ulteriormente, non solo come alleati! I due cattivi di Acacias 38 si sono uniti in un’alleanza che fa tremare. Entrambi non hanno alcuno scrupolo di coscienza e manipolano, per interessi diversi, Natalia. La situazione sfugge di mano alla Salmeron, quando nota che la sua amica si sta davvero legando a Felipe, il quale sembra anche ricambiare.

In poco tempo, Genoveva si rende conto che ormai la sua storia con Felipe è giunta al termine definitivamente. Non esiste alcuna possibilità che possa riunirli. Ed ecco che nelle prossime puntate si fa consolare dal suo alleato, il Quesada! Genoveva e Aurelio diventano amanti, all’oscuro di Anabel, ovviamente. Quest’ultima non immagina minimamente che ci possa essere qualcosa tra i due alleati in affari.

Quando, purtroppo, Anabel ha di fronte la realtà dei fatti è ormai troppo tardi! Nel frattempo, Miguel scopre della sua relazione segreta con Aurelio. La segue e viene così a conoscenza di ciò che sta accadendo tra loro. A consolarlo ci pensa Daniela, di cui però non dovrebbe fidarsi.

Nelle prossime puntate, esce fuori la verità anche sulla cameriera italiana, che non è mai stata sincera con gli Olmedo. Ora Sabina e Roberto iniziano a capire qualcosa. I sospetti su Daniela si accendono sempre più, in particolare da parte della nonna di Miguel.