Una Vita, Anabel e Aurelio riescono a sposarsi? L’inizio della fine

Le anticipazioni segnalano un terribile destino per la Bacigalupe, che non dovrebbe affatto fidarsi del Quesada

Ebbene sì, in Una Vita Aurelio fa la sua proposta di matrimonio ad Anabel! Il Quesada riesce a ottenere ciò che vuole: allontanare la Bacigalupe da suo padre. Il pubblico di Canale 5 sta, attualmente, assistendo alle prime fasi. Come è possibile capire, Anabel è sempre più arrabbiata con Marcos. Sia la relazione segreta con Soledad che la verità sull’omicidio del suo ex fidanzato Carlos hanno portato la ragazza a riavvicinarsi ai Quesada. E questo era proprio ciò che da aveva pianificato con Aurelio, che con l’aiuto di Natalia e tanta pazienza, ha portato dalla sua parte Anabel.

Ormai è chiaro a tutti che il messicano vuole rovinare la vita di Marcos. A breve i telespettatori scopriranno che anche Soledad gioca spesso il ruolo di pedina. Per evitare che sua figlia continui a frequentare i Quesada, il Bacigalupe ha deciso addirittura di rinchiuderla in casa. Non avendo ottenuto il risultato sperato, ha poi cambiato la serratura della porta principale di casa. Soledad riesce lo stesso a far recapitare ad Anabel un messaggio di Aurelio. Nel tempo, i due si avvicinano sempre di più, nonostante le pressioni di Marcos.

Sospettando anche che sia stata Natalia a uccidere Felicia, il Bacigalupe odia sempre di più i due fratelli messicani. In passato, Marcos fece un patto con Don Salustiano in Messico, secondo il quale i loro rispettivi figli Anabel e Aurelio avrebbero dovuto sposarsi. La Bacigalupe lasciò il Quesada da solo sull’altare. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che ora la situazione è diversa.

Anabel e Aurelio non sono costretti a sposarsi dai loro genitori. Sebbene per motivazioni differenti, entrambi vogliono questo matrimonio. Mentre la Bacigalupe è davvero innamorata del messicano, quest’ultimo ha un secondo fine. Nelle prossime puntate, dopo una litigata in mezzo alla strada con Marcos, Aurelio fa la proposta di matrimonio ad Anabel, la quale accetta!

La giovane Bacigalupe, però, chiede tempo per renderla pubblica. Infatti, prima vorrebbe sistemare le cose con suo padre. Sembra, però, che Aurelio e Anabel non riescano a convolare a nozze. Marcos non ha alcuna intenzione di concedere alla figlia questa possibilità, tanto che prende una decisione importante sul futuro della ragazza, per allontanarla definitivamente dal Quesada!

Riesce nell’intento? Aurelio vuole a tutti i costi vendicarsi del passato e rovinare la vita ai Bacigalupe. Dunque, è chiaro che non si ferma qui. Purtroppo Anabel non immagina che questo è solo l’inizio della fine. La giovane si sta fidando della persona sbagliata, che la porta verso a un terribile destino!