Una Vita, Soledad spia da tempo Marcos: la verità che lui non immagina

Che Soledad in Una Vita abbia dei segreti ormai è chiaro ai telespettatori. La domestica dei Bacigalupe è sempre apparsa come una figura abbastanza inquietante ad Acacias. Arrivata improvvisamente nel quartiere spagnolo, non si è di certo guadagnata la fiducia di chi già ci abitava. Ma attenzione, perché in realtà c’è qualcuno che si fida abbastanza di lei e del suo operato. Nelle prossime puntate, il pubblico la vedrà sempre più vicina a Marcos, con cui avvia una relazione amorosa. Il Bacigalupe, però, non immagina cosa c’è dietro.

Innanzitutto, come già anticipato, Soledad lavora per gli anarchici. La cameriera dai capelli rossi è sotto la guida del leader Fausto Salazar. Purtroppo nessuno sa che la sua presenza cambia per sempre il ricco quartiere spagnolo. Gli anarchici hanno un piano ben preciso in mente e trovano anche il sostegno di Genoveva e Aurelio, che diventano temibili alleati con il tempo. E non solo, questi non sono gli unici segreti che nasconde Soledad. Marcos fa proprio bene a non fidarsi di lei, ma non tiene bene gli occhi aperti.

Ciò che gli sta nascondendo è molto più di ciò che immagina. Sebbene lui stesso abbia qualche segreto del suo passato, il Bacigalupe farebbe bene a stare alla larga dalla domestica. Non solo è lei l’assassina di Felicia, ma è anche una spia! Si scoprirà nelle prossime puntate di Una Vita che Soledad sta spiando Marcos da tempo, ma per conto di chi? Ebbene, sta lavorando alle spalle del suo signore per dare delle informazioni ad Aurelio Quesada!

La vita dei Bacigalupe è decisamente cambiata con l’arrivo dei due fratelli messicani. Sin da subito, si è compreso che tra loro non tirava aria buona. E nelle prossime puntate, la situazione di certo non migliora. Aurelio è pronto a tutto pur di vendicarsi di Marcos, anche se questo significa distruggere Anabel, colei che un tempo aveva portato sull’altare.

Cos’altro nasconde dunque Soledad ad Acacias? I telespettatori vedranno la cameriera comportarsi in modo sempre più strano. Presto finalmente la situazione diventa più chiara agli occhi di tutto. Le anticipazioni rivelano che ciò accade durante un confronto tra Soledad e Aurelio. Nel corso di questa conversazione, si scopre che la domestica è la sua spia.

Scendendo nel dettaglio, il suo compito è quello di controllare Marcos. Bisognerà capire se la domestica è sempre stata una doppiogiochista oppure se nutra davvero dei sentimenti nei confronti del Bacigalupe. Ma visto come si mette la situazione, sembra proprio che da parte di Soledad non ci siano dei reali sentimenti d’amore per il suo signore.

E Marcos non è l’unico a cadere. L’intero quartiere di Acacias viene destabilizzato dal folle piano degli anarchici che, come Aurelio, si affidano all’astuzia e alla crudeltà di Soledad!