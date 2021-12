Una Vita, Marcos e Soledad amanti: ecco chi è davvero la domestica

Marcos e Soledad diventano amanti nelle prossime puntate di Una Vita. La penultima stagione della soap opera spagnola ha accolto i Bacigalupe e anche la domestica, in momenti diversi. Il padre di Anabel ha subito dimostrato tutto il suo interesse nei confronti di Felicia, raggiungendo il suo obbiettivo. I due sono convolati a nozze lontano da Acacias e hanno poi festeggiato la loro unione con i vicini.

La serenità del Bacigalupe è già stata distrutta dall’arrivo di Aurelio e Natalia, con cui ha dei conti in sospeso. In realtà, Marcos non è la persona che tutti credono che sia. Ben presto la verità sul suo conto esce fuori ed è sconvolgente. Felicia, però, non scoprirà mai gli oscuri segreti del passato di suo marito, in quanto muore.

Dopo un piccolo salto temporale, il pubblico di Canale 5 scoprirà che la madre di Camino è morta in circostanze misteriose. Ossessionato dalla sua morte, Marcos fa di tutto per scoprire l’identità dell’assassino, capendo che è stata assassinata. L’autopsia rivela, inoltre, la causa del decesso: avvelenamento. I sospetti cadono subito su Aurelio e Natalia, ma questa volta loro non c’entrano nulla.

Dietro l’omicidio c’è invece la mano di Soledad! Come già anticipato, l’arrivo della domestica ha cambiato per sempre il futuro di Acacias, sebbene ancora questo non sia visibile. Chi è davvero Soledad in Una Vita? Nelle prossime puntate l’attenzione del pubblico sarà puntata su di lei, in quanto inizia una relazione segreta con Marcos.

Il suo comportamento, però, si rivela strano per diversi motivi. Mentre vive la sua storia con il Bacigalupe, lontano dagli occhi indiscreti, dimostra di essere una persona abbastanza inquietante. Non appare sincera con Marcos, il quale sente effettivamente di non potersi fidare di lei al 100%. E non ha tutti i torti.

Sebbene si scopra che anche il Bacigalupe ha non pochi scheletri nell’armadio, Soledad non può ritenersi una persona migliore. Cosa nasconde la cameriera dai capelli rossi? Ebbene i telespettatori scopriranno che la domestica dei Bacigalupe lavora per gli anarchici. Scendendo nel dettaglio, si trova sotto la guida del leader Fausto Salazar.

Soledad è giunta ad Acacias per mettere in atto un terribile piano che sconvolge per sempre tutti gli abitanti, vicini e domestici. Per arrivare a questa fase della trama bisognerà però attendere qualche mese. Intanto, la domestica riesce a insospettire, agendo nell’oscurità.

Dimostra di essere abilissima nel suo ruolo. Nessuno può aspettarsi che in realtà sta per distruggere le vite di molti abitanti del quartiere spagnolo!