Una Vita: Genoveva e Aurelio manipolano Natalia, ma tutto sfugge di mano

Nelle prossime puntate di Una Vita sarà sempre più evidente per il pubblico che Genoveva e Aurelio stanno manipolando Natalia per raggiungere i loro scopi. I due cattivi di Acacias si sono uniti in un’alleanza che indubbiamente non può non spaventare. Il pericolo cresce nel ricco quartiere spagnolo, mentre Genoveva ha deciso di usare Natalia per tenere sotto scacco Felipe. Si è capito da tempo: la giovane Quesada non è fatta della stessa pasta di suo fratello Aurelio e della sua amica. La messicana, quando ha creato una rottura tra Antonito e Lolita, ha mostrato tutti i suoi sensi di colpa.

Genoveva l’ha ormai convinta a sedurre Felipe per tenerlo sotto controllo. Ma le anticipazioni spagnole fanno sapere che la Salmeron perde il controllo della situazione e il suo piano le si ritorce contro. Il motivo? Natalia e Felipe iniziano a provare qualcosa di vero l’una per l’altro. Il piano sfugge di mano alla dark lady di Acacias, che però non intende fermarsi. Nel frattempo, Aurelio prosegue con la manipolazione di Anabel, allontanandola da Marcos. Non solo, come già anticipato, il Quesada convince la ragazza ad accettare la sua proposta di matrimonio!

Dunque, la situazione per molti protagonisti di Acacias 38 si mette male. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Genoveva e Felipe discutono di fronte a Lolita, la quale è ancora sospettosa di Natalia. A differenza dell’avvocato, la Casado teme che possa metterlo nei guai. Intanto, la Quesada riceve dei fiori da parte di Pierre Caron. E inizia a essere ancora più chiaro che Aurelio e Genoveva stanno gestendo Natalia a loro piacimento!

I due alleati si ritrovano a discutere sui loro rispettivi piani, che vedono appunto la Quesada come una vera e propria marionetta! Entrambi vogliono manipolarla per raggiungere i loro scopi, ma non tutto va come previsto. Aurelio cerca di convincere la sorella a rimettersi in contatto con Pierre Caron. In questo caso, il Quesada vuole sfruttare il fascino di Natalia per raggiungere quest’uomo e portare avanti i suoi affari.

Ma inaspettatamente la messicana non rispetta le richieste del fratello ed evita di incontrarsi con Pierre. Non solo, Natalia decide di accettare l’invito di Felipe, il quale le ha riservato un tavolo al ristorante Nuovo Secolo XX per cenare da solo con lei. L’Alvarez Hermoso si invaghisce della Quesada e sembra essere pronto a iniziare una vera e propria relazione con lei.

Al contrario di quello che aveva pianificato Genoveva, anche Natalia prova gli stessi sentimenti di Felipe! Nel frattempo, però, c’è da considerare il lavoro dietro le quinte di Soledad. Lei è l’assassina di Felicia, ma sta facendo in modo che tutti i sospetti sull’omicidio ricadano sulla Quesada!

Pertanto, Mendez e Marcos sono ormai convinti che sia stata Natalia a uccidere Felicia. Dunque, ben presto, Felipe si ritrova a dover prendere le difese di Natalia, impostando una breve tregua con Genoveva!