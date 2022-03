Una Vita, perché Mendez e Daniela si conoscono? Quel misterioso legame

Mendez torna in scena per indagare sulla morte di Felicia, ma si scopre che con Daniela sta nascondendo qualcosa di molto interessante

Perché Mendez e Daniela in Una Vita si conoscono? Il pubblico percepirà un legame misterioso tra i due e anche gli Olmedo iniziano ad avere qualche sospetto. La giovane e bella cameriera italiana è giunta nel ristorante Nuovo Secolo e riesce subito a dare una buona impressione a tutti. Sabina crede che la ragazza possa risollevare l’animo di Miguel, sempre più combattuto per la fine della sua relazione con Anabel. In effetti, la nuova arrivata riesce a strappare un sorriso al giovanissimo avvocato in questo momento così difficile.

Ma bisognerà fare attenzione alle mosse di Daniela nelle prossime puntate, visto che piano piano si arriva alla verità. Come già anticipato, la ragazza non è realmente una cameriera, bensì una spia. Sta indagando proprio sugli Olmedo, che inizialmente non si fanno troppe domande. Ci sono, infatti, dei fraintendimenti, che portano Sabina a credere che suo marito Roberto stia flirtando con Daniela! Il tutto accade quando l’uomo fa ritorno ad Acacias, dopo il suo breve viaggio in Svizzera.

La ragazza dimostra di essere molto interessata a tutto questo. Ignara di questo interesse, la coppia Olmedo continua ad applaudire al lavoro della cameriera. Improvvisamente, nel cuore della notte, Daniela viene aggredita da un gruppo di ubriachi. In questa occasione, secondo le anticipazioni di Una Vita, Roberto diventa un vero e proprio eroe. Infatti, quando la ragazza viene attaccata, l’arrivo del ristoratore scaccia via gli aggressori.

Daniela resta affascinata dall’abilità di Roberto, che gestisce la situazione nel migliore dei modi. Intanto, Mendez non è più un commissario, bensì un investigatore privato. Al momento, sta indagando sulla morte di Felicia per conto di Marcos. E mentre porta avanti le sue indagini, avviene un avvicinamento sospetto tra lui e Daniela. Prima di questo, però, Sabina fraintende la vicinanza tra suo marito e la cameriera.

Mentre la ragazza sta cercando qualcosa nella cantina del ristorante, Roberto la scopre. Ancora una volta, Sabina interpreta male la scena e si convince del fatto che suo marito stia flirtando con Daniela! La donna non ce la fa più, al punto che mette su una vera e propria scena di gelosia! A questo punto, sebbene non siano fondati i sospetti di sua moglie, Roberto accetta di mantenere le distanze dalla cameriera italiana.

L’Olmedo pensa che tutto questo sia sciocco, ma non può fare altro che compiacere Sabina. Ed ecco che quest’ultima, mentre spia Roberto e Daniela, percepisce che c’è un legame tra quest’ultima e Mendez! In effetti, non ha torto a dubitare di ciò, invece.

Attraverso i dubbi che prova su Roberto e Daniela, riesce a scoprire che c’è qualcosa che non quadra sulla presenza di Mendez nel suo ristorante. Con il trascorrere del tempo, il pubblico scoprirà che la cameriera e l’investigatore si conoscono da tempo.

Lei sta indagando sugli Olmedo, che in passato hanno messo in atto delle grandi rapine. Purtroppo questa realtà dei fatti genera una certa delusione in Miguel, nei prossimi mesi, quando viene tutto a galla.