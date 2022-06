Anticipazioni Una Vita, Moncho torna: ecco com’è oggi, Ramon delude

Il pubblico di Canale 5 rivedrà ancora il figlio di Antonito e Lolita in Una Vita? Nelle prossime puntate italiane la Casado prende una decisione importante su Moncho, dopo questo lungo salto temporale. Sono trascorsi ormai cinque anni dalla terribile esplosione che ha portato morte e distruzione nel ricco quartiere spagnolo. Purtroppo, i telespettatori hanno dovuto dare il loro addio ad Antonito e Carmen, due personaggi della soap opera che nel corso degli anni si sono fatti amare e apprezzare da tutti.

Ora Lolita e Ramon si ritrovano a dover fare i conti con le loro assenze e per loro risulta tutto difficile. Mentre la Casado tenta di andare avanti con la sua vita, il Palacios appare poco propenso a ritrovare la serenità. Infatti, dimostra di essere diventato una persona scorbutica e poco affettuosa. In realtà, i telespettatori hanno sempre visto Ramon come la luce del ricco quartiere, pronto sempre a dare consigli e ad aiutare gli altri. Troppi sono gli eventi drammatici che hanno scombussolato la sua vita.

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che presto Ramon e Lolita possono riabbracciare il piccolo Moncho! Ebbene sì, il bambino fa ritorno ad Acacias per trascorrere un po’ di tempo con sua mamma. Il suo arrivo dovrebbe corrispondere con la puntata che andrà in onda il prossimo 21 giugno 2022. Dunque, si può dire che tra qualche giorno i telespettatori conosceranno un nuovo Moncho.

Eh sì, perché ovviamente anche per lui sono trascorsi cinque anni. Non è più un neonato, ma un ometto. Dopo il terribile attentato anarchico, Lolita ha deciso di permettere al figlio di crescere nella serenità più assoluta a Cabrahigo, il suo amato paese d’origine. Lei, invece, ha preferito restare ad Acacias a seguire la sua bottega e ad aiutare Ramon a riprendersi.

Non ha così mantenuto la promessa fatta ad Antonito, il quale prima di morire le ha chiesto di non separarsi mai da Moncho. Ed ecco che, nelle prossime puntate italiane, il pubblico di Canale 5 rivedrà il bambino. Mentre Lolita si prepara per la visita di suo figlio, Ramon continua a mostrarsi come una persona burbera anche in questa occasione.

Invece di essere felice che sta per riabbracciare suo nipote, il Palacios diventa fortemente nervoso. Infatti, le anticipazioni rivelano che Ramon non è per nulla pronto a rivedere Moncho. Il motivo? Gli ricorda il suo amato e defunto figlio Antonito.

Quando Moncho arriva ad Acacias, Ramon fatica ad averlo vicino. Dunque, non mancano di certo i colpi di scena anche con l’arrivo del figlio di Lolita e Antonito dopo ben cinque anni. Nel frattempo, continua la lotta tra Genoveva e Aurelio!