Una Vita trame gennaio 2021: Marcia viene sparata, matrimonio fermato

Cosa accade ad Acacias nelle puntate di Una Vita in onda a gennaio 2021? Il pubblico di Canale 5 ritroverà gli abitanti del ricco quartiere spagnolo con il nuovo anno, precisamente il prossimo lunedì 4 gennaio. Infatti, oggi e domani la soap opera non va in onda. Sono diversi i colpi di scena che avvengono nelle settimane future, durante il primo pomeriggio di Canale 5. Scendendo nel dettaglio, Felipe continua a portare avanti il suo piano per salvare Marcia. Cerca di recuperare il denaro necessario per acquistare la Sampaio e riportarla ad Acacias, ma quando ciò accade arriva il colpo di scena. Cesar Andrade gli fa capire che ha scoperto ormai la sua vera identità e non gli permetterà di prendere la brasiliana. A questo punto, giungono sul posto Mauro e Mendez, accompagnati dalle forze dell’ordine. Trovandosi in difficoltà, il malvivente punta una pistola contro Marcia e, quando San Emeterio gli spara contro, la colpisce!

Felipe cade nella disperazione vedendo la sua amata in fin di vita e non riesce a non scaricare la colpa su Mauro. La giovane finisce in ospedale, dove deve affrontare un’operazione importante. In questa circostanza, Genoveva tenta di avvicinarsi all’avvocato, organizzando un rosario per Marcia. Le anticipazioni rivelano che la Sampaio si salva e torna finalmente ad Acacias, dove riceve la proposta di matrimonio di Felipe. In questa fase della trama, Genoveva si scaglia contro Ursula, la quale non ha portato a termine il loro piano. La Dicenta, però, assicura alla sua alleata che presto accadrà qualcosa di importante.

Mauro, intanto, lascia Acacias e torna a Bilbao, seguito da Yolanda. Arriva il giorno del matrimonio di Felipe e Marcia, che vengono interrotti da Santiago. Il nuovo arrivato afferma di essere il marito che la Sampaio sposò a distanza tempo fa. Nel frattempo, Emilio decide di chiedere in sposa Cinta. Con una grande sorpresa, il giovane ristoratore si presenta in casa Dominguez per fare la sua proposta di matrimonio, che viene accolta positivamente. In seguito, si accorge che un uomo misterioso sta seguendo Camino e Cinta. Decide di affrontarlo, credendo addirittura che sia Ledesma, e scopre che si tratta di un regista.

L’uomo, che si chiama Alfonso, dichiara di voler permettere alle due ragazze di diventare attrici nella sua nuova pellicola. Con il tempo si scopre che il regista, in realtà, vuole come protagonista Bellita! Anche per Susana arriva l’amore. Ad Acacias giunge Armando Caballero, un diplomatico. Nelle prossime puntate, l’ex sarta fa fatica a nascondere l’attrazione che prova nei confronti dell’uomo. Ad aiutarla ci pensa, ovviamente, Rosina.