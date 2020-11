Anticipazioni Una Vita, Marcia muore? La mossa di Genoveva

Marcia rischia di morire nelle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni rivelano che Genoveva approfitta della situazione che si è creata per conquistare il cuore di Felipe. La nuova dark lady di Acacias è disposta a tutto pur di raggiungere i suoi obbiettivi e questa volta sorprende tutti. Ciò accade dopo il conflitto a fuoco che avviene all’interno del nascondiglio di Cesar Andrade, il trafficante di donne che rapisce Marcia. Con l’aiuto di Mauro, l’Alvarez Hermoso riesce a trovare la sua amata, ma non può avvicinarsi a lei. L’avvocato deve rispettare un piano ben preciso per poter riabbracciare la Sampaio. Grazie alla sua esperienza, San Emeterio rintraccia Andrade e si presenta con un’altra identità. Felipe rischia di rovinare tutto, in quanto fortemente agitato per la situazione. Dopo di che, scopre che Mauro è un alleato di Mendez: insieme vogliono finalmente mettere dietro alle sbarre il trafficante.

Convinto che la polizia possa rovinare i piani e non fidandosi più di Mauro, Felipe decide di gestire da solo il tutto e chiede apertamente ad Andrade di vendergli una donna brasiliana. Il malvivente gli offre Marcia in cambio di una grossa somma di denaro. Quando arriva il momento dello scambio, Cesar confessa all’avvocato di aver scoperto la sua identità. Il piano sta andando a monte e il malvivente fa giungere nella stanza i suoi uomini, tutti armati. A questo punto, arrivano sul posto Mendez e Mauro con gli agenti della polizia. Andrade, però, stringe a sé Marcia, puntandole una pistola contro.

Per mettere in salvo tutti, San Emeterio ferisce con un colpo di arma da fuoco Cesar. Quest’ultimo, però, colpisce la Sampaio nella schiena con la sua pistola. Marcia finisce così in ospedale in fin di vita e Felipe scarica le colpe su Mauro! Genoveva viene a conoscenza della situazione e offre il suo aiuto per aiutare finanziariamente la Sampaio con le cure mediche. Quando, però, vede l’Alvarez Hermoso pronto a tutto pur di salvare la brasiliana, scoppia in lacrime. A questo punto, decide di fare un altro passo per conquistare l’avvocato, decidendo di utilizzare tutti i suoi mezzi finanziari per salvare la vita di Marcia!

La giovane Sampaio deve affrontare un’operazione chirurgica di vitale importanza e la Salmeron stupisce ancora con un’altra mossa. Scendendo nel dettaglio, decide di organizzare un incontro con tutti i vicini nella sua abitazione per unirsi in preghiera. Felipe, inconsapevole delle reali intenzioni di Genoveva, la ringrazia pubblicamente. A questo punto, la Salmeron sente di essere molto vicina al suo obbiettivo: far capire all’avvocato che non è una persona cattiva, con lo scopo di farlo innamorare.

Chi teme per la vita di Marcia per ora può stare tranquillo. Le anticipazioni annunciano che, fortunatamente, la Sampaio riesce a superare l’operazione chirurgica, uscendone viva. Ma per la brasiliana i momenti difficili non finiscono qui!