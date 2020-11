Una Vita, Bellita in pericolo: arriva Alfonso, ecco cosa cerca ad Acacias

Le anticipazioni di Una Vita annunciano l’arrivo di Alfonso Carchano ad Acacias. Si tratta di un produttore cinematografico, che inizialmente appare interessato a Cinta e Camino. Ciò accade quando le due cognate notano alcuni manifestanti in cerca di attrici per il grande schermo. Entusiaste all’idea di lavorare nel mondo del cinema, entrambe decidono di mettersi in gioco e di fare il provino. Improvvisamente, però, Emilio intravede un uomo che sta seguendo Camino e Cinta. Inizialmente il giovane ristoratore teme che il misterioso individuo sia Ledesma in cerca di vendetta. Convinto che la sorella e la fidanzata siano in pericolo, il Pasamar decide di affrontare l’uomo.

Fortunatamente non si tratta di Ledesma, bensì di Alfonso, il quale si presenta appunto come un produttore cinematografico. Il nuovo arrivato spiega a Emilio che sta seguendo le due ragazze perché vorrebbe scattare loro delle foto. Il giovane ristoratore decide di accompagnarle al servizio fotografico e le immagini risultano talmente belle che Alfonso permettere a entrambe di fare un altro provino. Intanto, Bellita e Felicia non sembrano approvare questo nuovo percorso delle figlie, che invece dimostrano di essere entusiaste. In seguito, Carchano chiede a Emilio un anticipo per sviluppare il film e per continuare la registrazioni. Questa richiesta, però, provoca dei sospetti nel Pasamar. Infatti, il ragazzo inizia a pensare che l’uomo potrebbe non essere davvero un produttore cinematografico.

Il film Road nad Tape Movie sembra riscuotere un grande successo e, durante la sua proiezione ad Acacias, Alfonso ha la prova che cerca: Cinta è la figlia della cantante Bellita Del Campo. Proprio in seguito all’evento, Camino e Cinta scoprono che in realtà Carchano non le considera per nessun progetto. Le anticipazioni rivelano che il produttore si presenta in casa Dominguenz e confessa di volere Bellita come la star del suo film. L’uomo ammette che, sin dall’inizio, il suo obbiettivo era quello di far recitare la cantante nella sua pellicola. La cantante, di fronte a questa verità, non reagisce affatto bene e ancora non sa che, in realtà, il produttore ha delle intenzioni pericolose!

Bellita decide poi di proporre un accordo ad Alfonso: reciterà nel suo film solo se avranno una parte anche Cinta e Camino. I due si mettono d’accordo e in questa fase della trama il pubblico scoprirà che la trama si basa proprio sulla storia della Del Campo. Ebbene questo è il segreto che nasconde il produttore, che inizialmente genera non pochi sospetti. Intanto, Bellita non è sicura di come potrebbe apparire sul grande schermo e così chiede all’uomo di poter eseguire delle prove. Cinta e Camino appaiono entusiaste e sperano di poter avere un futuro di attrici.

Ma questo non è il segreto principale che nasconde Alfonso. L’uomo ha, in realtà, delle intenzioni abbastanza pericolose! In realtà, il produttore cinematografico ha in mente una vendetta contro Bellita!