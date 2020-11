Anticipazioni Una Vita: un uomo misterioso insegue Cinta e Camino, chi è

Nel corso delle prossime puntate in onda in Italia, Emilio deve risolvere un nuovo mistero, dopo aver allontanato da Acacias il suo ricattatore, Copernico Ledesma

Nuovo mistero ad Acacias che riguarda Emilio, Cinta e Camino. Le anticipazioni di Una Vita annunciano che arriva nel quartiere spagnolo un uomo abbastanza misterioso, che attira l’attenzione del figlio di Felicia. Il tutto accade dopo l’uscita di scena di Ledesma. Il pubblico di Canale 5 vedrà, nelle prossime puntate in onda in Italia, Copernico pronto a convolare a nozze con Felicia. In questi giorni, i telespettatori hanno visto l’uomo riservare delle avance alla ristoratrice. Dopo aver scoperto Camino ed Emilio insieme, Ledesma decide di lasciare Acacias. Subito dopo, la Pasamar gli invia una lettera, in gran segreto. La donna teme che l’uomo denuncerà suo figlio per la morte di Federico, a causa del mancato matrimonio di Angelines. Ed ecco che Ledesma riappare ad Acacias e questa volta è pronto a organizzare le sue stesse nozze!

Felicia si sacrifica per salvare la sua famiglia e decide di sposare Copernico, per tenerlo a bada. Emilio non approva la decisione della madre e inizia a mettersi alla ricerca di segreti nel passato di Ledesma, con lo scopo di ricattarlo. Non solo, rivela a José Miguel tutta la verità. Il padre di Cinta aiuta il giovane a portare avanti il suo piano, che si conclude come tutti sperano. Scendendo nel dettaglio, dopo un violento scontro, Copernico finalmente lascia il quartiere! Le anticipazioni rivelano che Cinta nota poi un atteggiamento strano di Emilio. La ragazza sente che le sta nascondendo un altro segreto. Cosa accade? Ebbene il giovane Pasamar sorprende tutti e chiede in sposa Cinta!

I due innamorati ufficializzano il fidanzamento, con la presenza delle loto rispettive famiglie. Dopo ciò, la Dominguez e Camino mostrano a tutti il desiderio di recitare nel mondo del cinema. Questo succede quando le due ragazze notano alcuni manifestanti in cerca di attrici per il grande schermo. Decidono così di fare il provino, dopo aver messo al corrente le loro famiglie. Ma ecco che Emilio improvvisamente intravede un uomo che sta seguendo Cinta e Camino. Inizialmente si pensa che si tratti proprio di Ledesma!

Temendo il peggio, Emilio affronta l’uomo e scopre che non è Copernico! In realtà, si presenta come Alfonso Carchano, un produttore cinematografico interessato a scattare delle foto a Cinta e Camino. Il Pasamar accompagna le due ragazze al servizio fotografico. Le immagini risultano talmente belle che il produttore propone loro un altro provino. Questa notizia fa emozionare entrambe, ma Bellita e Felicia appaiono contrarie al tutto.