Una Vita, Ledesma crede di aver ucciso Emilio: la fuga da Acacias

Emilio e Cinta hanno il loro lieto fine? A contrastare l’amore di questa coppia di Una Vita è ora Ledesma Copernico! Quest’ultimo è arrivato ad Acacias per ricordare al Pasamar il loro accordo: deve sposare sua figlia, altrimenti confesserà alle autorità quanto accaduto anni prima. Il giovane ristoratore ha ucciso il figlio dei Valdeza, durante uno scontro fisico, avvenuto dopo l’abuso subito dalla povera Camino. Ora Emilio è costretto a trovare una soluzione per liberarsi da questo ricatto. Cinta e Antonito tentano di aiutarlo, ma sembra non esserci alcuna via di uscita. Ledesma, ben presto, si rende conto del fatto che Emilio è effettivamente innamorato della giovane Dominguez e non reagisce bene! A questo punto, Felicia decide di sacrificarsi per salvare la sua famiglia e propone un altro tipo di accordo a Copernico. Le anticipazioni rivelano che la ristoratrice decide di offrire del denaro a Ledesma, ma neanche questa mossa sembra andare a buon fine. Ed ecco che Felicia decide di sposare Ledesma! Quest’ultimo accetta le condizioni della donna, tanto che la incita a preparare in fretta il loro matrimonio. La situazione si sta complicando ed Emilio confessa a José quello che è accaduto anni prima a Valdeza. Per mettere in salvo sua madre, ora il giovane deve trovare un’idea per poter ricattare Ledesma e liberare così sua madre!

Una Vita anticipazioni, Emilio lascia Acacias per trovare delle informazioni compromettenti su Ledesma: José Miguel sostiene il Pasamar

Emilio decide di partire per Santander, al fine di trovare il punto debole di Ledesma per poterlo ricattare a sua volta. José Miguel approva il piano e fa credere a tutti quanti che il giovane sia partito per Barcellona, con lo scopo di prendere parte a un evento legato alla ristorazione. L’unica a conoscenza della verità è Camino. Felicia, intanto, deve sopportare la presenza fissa di Ledesma. La ristoratrice non riesce più a trattenere la sua rabbia e confessa a Rosina e a Susana che sta sposando Copernico a causa di un accordo stabilito in passato. Fortunatamente Emilio riesce a trovare qualcosa di compromettente, per mettere finalmente Ledesma con le spalle al muro! Mentre il giovane continua le sue indagini, José cerca di fare amicizia con l’uomo, sebbene trovi difficoltà.

Emilio mette Ledesma con le spalle al muro, anticipazioni Una Vita: la famiglia Pasamar dice addio a Copernico

Con il passare dei giorni, Felicia si rende conto che i suoi figli potrebbero soffrire vivendo insieme a Ledesma, una volta che diventerà sua moglie. Pertanto, chiede a Emilio e a Camino di partire per Cadice. Ma ecco che il Pasamar riesce finalmente a trovare una soluzione e fa firmare un documento a Ledesma in cui viene accusato per la morte di alcuni lavoratori. I due si scontrano all’interno del ristorante ed Emilio cade a terra. Lo scontro arriva durante una merenda, organizzata da Copernico, per celebrare il suo matrimonio con Felicia. Qui il Pasamar lo accusa pubblicamente di aver ucciso i suoi operai in passato! Quando Emilio cade a terra inizia a perdere sangue dalla testa. Copernico è convinto di aver ucciso Emilio! Ed ecco che, proprio per tale motivo, Ledesma fugge da Acacias, certo che Emilio potrebbe denunciarlo alle autorità. Finalmente i Pasamar possono così tirare un sospiro di sollievo!