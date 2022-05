Una Vita, tragedia ad Acacias! Scoppia la bomba: chi muore tra i vicini

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano un’esplosione ad Acacias, che distrugge per sempre le esistenze di tutti i protagonisti. Un vera e propria tragedia che colpisce il ricco quartiere spagnolo. Chi muore a causa dell’attacco? Innanzitutto, a far esplodere la bomba è Soledad. La domestica dei Bacigalupe, che si sta nascondendo grazie all’aiuto di Aurelio, si ritrova costretta a far esplodere la dinamite come richiesto da Fausto. L’attacco anarchico distrugge per sempre le vite di tutti i vicini di Acacias.

Nelle prossime puntate italiane, Lolita nota che Leonardo si sta aggirando per le vie del quartiere. Condivide così tutti i suoi sospetti con Ramon e Antonito. In particolare, la Casado si dice sospettosa su colui che le ha consegnato l’orologio. Nel frattempo, Ramon non riesce a scoprire chi sia questo Fausto S. e Lolita è sempre più irrequieta. La giovane Casado fa bene a preoccuparsi visto che sta per avvenire una tragedia ad Acacias.

Fausto ordina a Soledad di mettere in atto il loro piano entro due giorni, mentre Ramon si rende conto che Leonardo sta spiando Lolita e decide di seguirlo. Non riesce, però, a scoprire la verità. Ed ecco che Leonardo va alla ricerca di Soledad, trovandola. Le annuncia che è arrivato il momento di provocare l’attacco anarchico che cambierà per sempre Acacias.

Nelle prossime puntate di Una Vita avviene così l’esplosione nel centro del ricco quartiere spagnolo! Molti dei vicini si trovano seduti al ristorante Nuovo Secolo e riportano delle gravi ferite. C’è chi, purtroppo, non riesce a sopravvivere all’esplosione. Proprio mentre scoppia la bomba, Aurelio uccide Anabel pugnalandola! Va precisato che la sua morte segue altri due omicidi.

Genoveva fa sì che Natalia uccida Marcos, per poi far uccidere anche lei in prigione. Dunque, anche la giovane Quesada muore tragicamente. Intanto, si sa con certezza che Aurelio e Genoveva sono al corrente dell’attacco anarchico. Quando scoppia la bomba, la Salmeron guarda tutto dalla sua finestra e quando si ritrova di fronte a Felipe, che ha una crisi respiratoria, neanche lo aiuta.

Ma chi muore a causa della bomba ad Acacias? A perdere la vita sono Antonito, Carmen e Marcelina. Felipe riporta delle gravi ferite alla gambe, che lo portano a vivere momenti davvero drammatici. Riesce comunque a sopravvivere. Si può dire con certezza che i Palacios sono sicuramente quelli più colpiti da questa terribile esplosione.

Il pubblico di Canale 5 dovrà dire addio sia a Carmen che Antonito, due volti molto amati della soap opera spagnola. Allo stesso tempo, Jacinto deve fare i conti con la morte della sua Marcelina. Intanto, lasciano la scena anche Marcos, Natalia e Anabel, ma non a causa dell’esplosione. Seguendo le anticipazioni spagnole, dopo l’attacco avviene un salto temporale di cinque anni.