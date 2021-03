Una Vita, struggente gesto di Lolita: Ramon assiste a una triste scena

Le ultime anticipazioni spagnole segnalano che la Casado non riesce più a nascondere il dolore che sta provando dopo la morte di Antonito; il Palacios la trova in lacrime e tenta di consolarla

Tra qualche settimana Una Vita in Spagna arriverà a una conclusione e, intanto, le anticipazioni annunciano nuovi colpi di scena. In particolare, il pubblico continuerà a vedere tra i protagonisti Lolita, la quale sta cercando di riprendersi dopo la morte di Antonito. Infatti, la Casado sembra voler ricominciare insieme a Fidel. Quanto sta accadendo tra i due manda su tutte le furie Ramon, che si ritrova di fronte a una scena inaspettata. Il Palacios senior deve consolare la sua nuora, dopo averla trovata in lacrime. Lolita non può di certo dimenticare il suo amato Antonito. La morte del giovane Palacios ha devastato completamente la Casado e Ramon, che si ritrova anche ad affrontare l’assenza di Carmen.

Quando il piccolo Moncho torna ad Acacias, Lolita sembra ritrovare il sorriso. Il bambino, però, lascia dopo qualche giorno il ricco quartiere spagnolo e Lolita subisce il colpo. Dopo la partenza di suo figlio, la Casado non riesce a nascondere la sua disperazione. Ramon arriva nell’abitazione e si rende conto del dolore che sta provando la nuora. Tenta di non crollare e condivide con Lolita un momento commovente. Ramon cerca di tirarla su di morale, ma non ottiene il risultato sperato. Disperata e in lacrime, la Casado si taglia addirittura i capelli. Un gesto struggente, segno del grande dolore che tenta di nascondere agli occhi degli altri.

Lolita sta per svenire e Ramon fortunatamente interviene subito. Sebbene suocero e nuora condividano questo momento così doloroso, la situazione è destinata a complicarsi. Infatti, le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano che il Palacios va su tutte le furie quando scopre che Lolita si è avvicinata a Fidel! Il nuovo arrivato sembra aver conquistato la Casado, che decide di lasciarsi andare. La donna accetta di cenare con l’uomo e questo manda fa infuriare Ramon! Quest’ultimo non riesce ad accettare il fatto che Lolita stia frequentando un’altra persona, dopo la morte di Antonito, avvenuta cinque anni prima.

Nel corso delle puntate che stanno attualmente andando in onda in Spagna, inoltre, Lolita scopre che suo suocero sta tenendo una notevole quantità di denaro sulla sua scrivania. Ma ecco che Fidel rivela a Ramon che è riuscito a catturare Leonardo, il colpevole dell’attentato anarchico che ha ucciso Antonito e Carmen. Di fronte a questa scoperta, l’odio si impadronisce del Palacios! Lolita, però, vuole prima scoprire il motivo per cui Ramon ha risparmiato, in gran segreto, quella grossa somma di denaro.