Una Vita, scoppia la guerra e Felipe scompare: Genoveva sorprende

Inizia la guerra in Europa e di Felipe si perdono le tracce nelle prossime puntate di Una Vita. Siamo nel 1914 ad Acacias e l’Alvarez Hermoso decide di partire per l’Austria, con lo scopo di raggiungere suo figlio Tano. Tale decisione arriva dopo aver ricevuto una richiesta da parte di Casilda. Nel quartiere sono ormai tutti stanchi della lotta infinita tra Felipe e Genoveva. In particolare, Ramon e Liberto comprendono che è arrivato il momento per il loro amico di mettere da parte la sua sete di vendetta nei confronti della Salmeron.

I due vicini di Acacias arrivano a questa consapevolezza quando la dark lady riesce addirittura a evitare la pena di morte e a uscire di prigione. Sebbene abbia confessato di aver ucciso Marcia, ancora una volta, Genoveva riesce ad avere la meglio. La decisione del giudice di dichiararla innocente destabilizza non poco Felipe, il quale non intende tirarsi indietro. Ma ecco che Casilda interviene, su richiesta di Ramon e Liberto. Ascoltando le parole della dolce domestica, l’avvocato decide di mettere un punto a questa storia.

Annuncia ai vicini che è pronto a lasciare Acacias per qualche tempo, senza decidere una data di ritorno. Genoveva non prende bene la notizia e giura vendetta, pronta a colpire anche Tano. Dopo la sua partenza, non si hanno più notizie dell’avvocato. Nessuno sa se sia arrivato sano e salvo in Austria. Grazie alle sue spie, invece, Genoveva non si ferma e riesce a scoprire che Felipe ha raggiunto la destinazione.

Nel frattempo, le ultime notizie sul giornale fanno tremare Acacias: è iniziata la guerra in Europa. Il quartiere è sconvolto e abbastanza preoccupato. In particolare, Susana teme per la vita di Armando, il quale è in missione. A un certo punto, Genoveva smette di ricevere segnalazioni da Cuevas e teme che sia accaduto qualcosa a Felipe!

Inaspettatamente, la Salmeron si preoccupa per suo marito, nonostante tutto. Forse in pochi si sarebbero aspettati, soprattutto dopo le sue ultime minacce, che avrebbe fatto di tutto per scoprire come sta l’Alvarez Hermoso. Eppure le anticipazioni spagnole di Una Vita ci dicono che Genoveva è abbastanza preoccupata per l’assenza di notizie su Felipe.

Teme che per via della guerra che è appena scoppiata possa essere accaduto qualcosa all’avvocato. Ad accorgersi dell’interesse che la Salmeron ancora nutre nei confronti dell’Alvarez Hermoso è Aurelio. Come già anticipato, Genoveva si avvicina ai Quesada, con cui intende avviare una nuova alleanza per conquistare Acacias.

Non solo, la Salmeron trova la sua pupilla nel ricco quartiere spagnolo, ovvero Natalia. Nelle prossime puntate, il pubblico vedrà la dark lady interessarsi alle vicende che vedono protagonista la Quesada, tanto che le dà consigli su come sopravvivere ad Acacias.

Riesce a cambiare l’opinione che il quartiere ha su Natalia dopo quanto accaduto con Antonito e Lolita. Entrambe promettono che si sosterranno a vicenda e Aurelio non può non ringraziare Genoveva per il sostegno.

Entrambi, però, dovrebbero non fidarsi completamente della dark lady, che riesce sempre a regalare dei colpi di scena inaspettati!