Una Vita: Rosina al verde dopo l’attentato, sua sorella ha un segreto

Rosina e Liberto dopo il salto temporale hanno problemi economici. Questo è ciò che riportano le anticipazioni spagnole di Una Vita. L’attentato che ha devastato Acacias 38 ha portato distruzione e disperazione tra i vicini. C’è chi purtroppo ha perso la vita e chi deve fare i conti con problemi finanziari. Proprio la coppia Seler si ritrova a vivere una situazione preoccupante a distanza di cinque anni dall’attacco, che avviene per mano della domestica Soledad. Il pubblico spagnolo scoprirà nelle prossime puntate che Rosina sta vivendo una situazione economica abbastanza complicata quando arriva sua sorella. Inizialmente la moglie di Liberto riceve un telegramma, che le annuncia l’imminente arrivo di sua sorella Hortensia e di sua nipote Azucena. Le due nuove arrivate sono interpretate rispettivamente da Amaia Lizarralde e Judith Fernandez.

Sono solo due dei tanti personaggi che approdano nel quartiere spagnolo con la nuova e settima stagione della soap opera. Hortensia e Azucena giungono ad Aacias pe fare visita alla Rubio. Quest’ultima, però, non appena apprende la notizia appare abbastanza nervosa. Il motivo riguarda proprio la crisi finanziaria che sta affrontando. Infatti, la madre di Leonor non vuole assolutamente che sua sorella e sua nipote scoprano che lei e Liberto hanno dei problemi economici. Non può fare altro che accoglierle, tentando di tenere nascosto il suo gran segreto. Pertanto, decide di comportarsi normalmente e di presentare le sue due parenti ai vicini.

Bisogna fare attenzione a questa fase della trama, in quanto Rosina non è l’unica a nascondere qualcosa di importante. Sua sorella Hortensia non svela il reale motivo del suo viaggio. Dietro il suo arrivo ad Acacias c’è in realtà un segreto. Sin da subito, la donna dimostra di avere interesse per gli affari finanziari di Liberto. Ed ecco che inizia a sospettare qualcosa. Secondo le anticipazioni spagnole, la sorella di Rosina confessa a sua figlia di avere dei sospetti sull’attuale situazione economica dei due coniugi. La conferma per lei arriva quando sente i Seler discutere animatamente.

A questo punto, Hortensia vuole assolutamente sapere se Rosina e Liberto sono al verde. Nel frattempo, il nipote di Susana decide di organizzare, con la complicità di José Miguel, una celebrazione commemorativa per ricordare le vittime dell’attentato. A perdere la vita a causa dell’attacco anarchico sono Antonito, Carmen e Marcelina. Ramon fa sapere ai due suoi amici che non ha intenzione di prendere parte all’evento, in quanto si sente sotto pressione. La famiglia Palacios sta ancora soffrendo per le morti di Antonito e Carmen.